Камерный ансамбль «Melodico Classic» показал гимназистам христианскую сторону европейской музыки

Новый проект представили юным слушателям преподаватели Севастопольской музыкальной школы.

Камерный ансамбль «Melodico Classic», в составе которого выступают кандидат педагогических наук, скрипачка Александра Арестова и пианистка Алла Екимова, выступил в начале весны с логическим продолжением проекта «Семья и музыка». Свою новую музыкально-биографическую композицию дуэт назвал «Христианское мировоззрение в творчестве и жизненном укладе семьи классических европейских композиторов», первыми слушателями стали учащиеся и педагоги Гимназии №7 имени В.И. Великого.

В программе прозвучали произведения Вивальди, Баха, Гайдна, Моцарта, Шуберта, а также переложенные для скрипки отрывки из вокальных номеров патриотической оперы М. Глинки «Иван Сусанин». Слушателей особенно тронула финальная ария Сусанина и хор «Славься!».

Гимназисты и их наставники с интересом слушали дуэт скрипки и фортепиано, иллюстрирующий рассказ о влиянии христианского воспитания и убеждений композиторов на их жизнь и творчество. Для многих стало открытием, что автор знаменитых «Времён года», великий итальянский композитор Антонио Вивальди, имел духовный сан и преподавал скрипичное мастерство в приюте для сирот, бедных детей, оставшихся без попечения родителей, а Иоганн Себастьян Бах почти каждое свое произведение посвящал Создателю, о чём писал в партитурах.

Александра и Алла выступают в седьмой гимназии не впервые. Своей целью они видят воспитание у подрастающего поколения уважения к общей и музыкальной культуре, любви к гармонии, понимания прекрасного в этом мире. Дети и педагоги встретили их как давних друзей и, вне сомнения, будут рады увидеть вновь.