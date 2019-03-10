Камерный ансамбль «Melodico Classic» показал гимназистам христианскую сторону европейской музыки

10 марта 2019     59
Камерный ансамбль «Melodico Classic» показал гимназистам христианскую сторону европейской музыки

Новый проект представили юным слушателям преподаватели Севастопольской музыкальной школы.

Камерный ансамбль «Melodico Classic», в составе которого выступают кандидат педагогических наук, скрипачка Александра Арестова и пианистка Алла Екимова, выступил в начале весны с логическим продолжением проекта «Семья и музыка». Свою новую музыкально-биографическую композицию дуэт назвал «Христианское мировоззрение в творчестве и жизненном укладе семьи классических европейских композиторов», первыми слушателями стали учащиеся и педагоги Гимназии №7 имени В.И. Великого.

В программе прозвучали произведения Вивальди, Баха, Гайдна, Моцарта, Шуберта, а также переложенные для скрипки отрывки из вокальных номеров патриотической оперы М. Глинки «Иван Сусанин». Слушателей особенно тронула финальная ария Сусанина и хор «Славься!».

Гимназисты и их наставники с интересом слушали дуэт скрипки и фортепиано, иллюстрирующий рассказ о влиянии христианского воспитания и убеждений композиторов на их жизнь и творчество. Для многих стало открытием, что автор знаменитых «Времён года», великий итальянский композитор Антонио Вивальди, имел духовный сан и преподавал скрипичное мастерство в приюте для сирот, бедных детей, оставшихся без попечения родителей, а Иоганн Себастьян Бах почти каждое свое произведение посвящал Создателю, о чём писал в партитурах.

Александра и Алла выступают в седьмой гимназии не впервые. Своей целью они видят воспитание у подрастающего поколения уважения к общей и музыкальной культуре, любви к гармонии, понимания прекрасного в этом мире. Дети и педагоги встретили их как давних друзей и, вне сомнения, будут рады увидеть вновь.




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