Кинопоказ документального фильма «День войны» в музее Героической обороны

3 августа 2018     29
Кинопоказ документального фильма «День войны» в музее Героической обороны

4 августа в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоится кинопоказ документального фильма «День войны», предоставленного Музеем Победы (г. Москва).

Демонстрация фильма пройдет на здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» в рамках реализации федерального проекта «Территория Победы» и комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Фильм был снят советскими кинооператорами в 1942 году. 160 человек одновременно в один день на всем протяжении линии фронта от Баренцева до Черного моря, а также в тылу снимали, как протекал 356-й день войны, а именно 13 июня 1942 года. Эти уникальные кадры будут демонстрироваться впервые.

На кинопоказ приглашаются жители и гости города-героя.
Начало показа состоится в 21:00

 
Справка:

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя является участником федерального проекта «Территория Победы», который запустил Музей Победы. Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века. Сейчас проект охватывает более 150 музеев по всей стране.

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