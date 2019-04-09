«Книжное настроение» – встреча-размышление с севастопольскими литераторами Эдуардом Угулавой и Борисом Бабушкиным

9 апреля 2019     33
«Книжное настроение» - встреча-размышление с севастопольскими литераторами Эдуардом Угулавой и Борисом Бабушкиным

18 апреля в библиотеке-филиале № 8 (медицинская) ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» состоится встреча-размышление с известными севастопольскими литераторами — с писателем-сатириком, мастером фельетона Эдуардом Угулавой и поэтом Борисом Бабушкиным.

Эдуард Угулава – врач по профессии, автор множества публикаций в московских, киевских изданиях, неоднократный победитель конкурсов на лучший рассказ в «Крокодиле», член Национального союза писателей, лауреат региональной литературной премии имени Льва Толстого, лауреат городского форума «Общественное признание».

Борис Бабушкин – преподаватель русского языка и литературы, член Союза писателей России, лауреат Литературной премии им. Л. Толстого, редактор литературно-художественного альманаха «Зелёная лампа».

На встрече гости познакомят нас со своими произведениями, ответят на вопросы.

Начало в 16:00.
Адрес: ул. Б. Морская, 31 (медицинская библиотека).


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