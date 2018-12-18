Конкурс Мисс «Melon Rich» – 2019

Впервые в истории существования журнала «Melon Rich» проводится всероссийский конкурс – Miss Melon Rich 2019.

Организаторы конкурса – Продюсерский центр «NELS» при поддержке глянцевого журнала «Melon Rich» и бизнес-клуба «Стандарт Качества». Мисс “Melon Rich” – это специальный проект для успешных, красивых и состоявшихся девушек в возрасте 25+.

По мнению организаторов конкурса, успешная женщина – это гармоничная женщина, сочетающая в себе красоту, ухоженность, стиль, ум, твердый характер, масштабные цели, амбиции, достижения и, конечно, обаяние, коммуникабельность, умение любить и понимать людей. Успешная женщина – это счастливая женщина, получающая удовольствие от жизни и своего дела.

Наш проект дает возможность девушкам раскрыться на сцене, заявить о себе и получить главный приз – стать лицом обложки известного глянцевого журнала “Melon Rich”.

Уникальность конкурса в том, что участвовать могут только самые успешные девушки страны, на счету которых крупные контракты и бизнесы, интересные реализованные проекты, достижения в социальной и культурной сферах. Главный приз – обложка глянцевого светского бизнес-журнала Melon Rich.

Победительница не только получает доступ ко всей аудитории журнала, но и подарки от главных спонсоров и партнёров.

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