Экспозиция Оборонительной башни Корниловского бастиона стала доступна в электронном приложении «Артефакт»

6 ноября 2018 года после масштабной реконструкции был торжественно открыт Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган».

В этот день экспозиция Оборонительной башни Корниловского бастиона стала доступна в электронном приложении Министерства культуры Российской Федерации «Артефакт». Подключение к платформе дополненной реальности – результат совместной работы Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и Севастопольского государственного университета в рамках проекта «Умный город» Правительства Севастополя. Это первая в Крыму и Севастополе музейная экспозиция, оцифрованная на платформе «Артефакт».

При помощи приложения можно получить интересующую информацию о музейных предметах, экспозициях без необходимости заказывать экскурсию. Все, что для этого потребуется, – смартфон и обычный билет в музей. При наведении камеры на экспонат программа сама распознает его и рассказывает о нем в деталях.

Севастопольский государственный университет представил прототип мобильного приложения «Севастопольские истории. Малахов курган», в котором использована технология дополненной реальности и 3D-модели некоторых объектов, расположенных на территории комплекса.

По словам руководителя проекта «Умный город» Петра Геннадьевича Даричева, приоритетный проект стартовал в Севастополе в ноябре 2017 года, одним из его направлений является цифровизация туризма. Работа по подключению к мультимедийному гиду велась совместно с Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Севастопольским государственным университетом при подготовке к открытию Малахова кургана. Пётр Даричев подчеркнул: «Федеральная платформа «Артефакт» – очень интересный проект Министерства культуры Российской Федерации. Каждый музей может вносить на эту платформу информацию. Любой человек может ознакомиться с экспозицией музеев, даже не выходя из дома. А придя в музей, сможет навести свой мобильный телефон или планшет на экспонат и получить на экране такое подробнейшее описание, которое не сможет дать экскурсовод из-за ограниченности времени экскурсии».

Приложение поможет гостям Севастополя ориентироваться в нем и самостоятельно находить действительно интересные для них места, а местным жителям – углубить свои знания по истории родного города. Старт нового приложения стал приятным сюрпризом для всех посетителей Малахова кургана в день его торжественного открытия.