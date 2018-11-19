Экспозиция Оборонительной башни Корниловского бастиона стала доступна в электронном приложении «Артефакт»

18 ноября 2018     70
Экспозиция Оборонительной башни Корниловского бастиона стала доступна в электронном приложении «Артефакт»

6 ноября 2018 года после масштабной реконструкции был торжественно открыт Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган».

В этот день экспозиция Оборонительной башни Корниловского бастиона стала доступна в электронном приложении Министерства культуры Российской Федерации «Артефакт». Подключение к платформе дополненной реальности – результат совместной работы Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и Севастопольского государственного университета в рамках проекта «Умный город» Правительства Севастополя. Это первая в Крыму и Севастополе музейная экспозиция, оцифрованная на платформе «Артефакт».

При помощи приложения можно получить интересующую информацию о музейных предметах, экспозициях без необходимости заказывать экскурсию. Все, что для этого потребуется, – смартфон и обычный билет в музей. При наведении камеры на экспонат программа сама распознает его и рассказывает о нем в деталях.

Севастопольский государственный университет представил прототип мобильного приложения «Севастопольские истории. Малахов курган», в котором использована технология дополненной реальности и 3D-модели некоторых объектов, расположенных на территории комплекса.

По словам руководителя проекта «Умный город» Петра Геннадьевича Даричева, приоритетный проект стартовал в Севастополе в ноябре 2017 года, одним из его направлений является цифровизация туризма. Работа по подключению к мультимедийному гиду велась совместно с Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Севастопольским государственным университетом при подготовке к открытию Малахова кургана. Пётр Даричев подчеркнул: «Федеральная платформа «Артефакт» – очень интересный проект Министерства культуры Российской Федерации. Каждый музей может вносить на эту платформу информацию. Любой человек может ознакомиться с экспозицией музеев, даже не выходя из дома. А придя в музей, сможет навести свой мобильный телефон или планшет на экспонат и получить на экране такое подробнейшее описание, которое не сможет дать экскурсовод из-за ограниченности времени экскурсии».

Приложение поможет гостям Севастополя ориентироваться в нем и самостоятельно находить действительно интересные для них места, а местным жителям – углубить свои знания по истории родного города. Старт нового приложения стал приятным сюрпризом для всех посетителей Малахова кургана в день его торжественного открытия.

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Презентации


Открытая встреча с Михаилом Шахназаровым в библиотеке Толстого Открытая встреча с Михаилом Шахназаровым в библиотеке Толстого

23 ноября в Севастополе с открытой встречей выступит известный журналист, писатель, блогер Михаил Шахназаров. Он приедет по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Открытая встреча с Михаилом Шахназаровым состоится 23 ноября в 18-00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Вход на встречу свободный.

В Севастопольском филиале МГУ будет представлен макет будущего памятника адмиралу Лазареву В Севастопольском филиале МГУ будет представлен макет будущего памятника адмиралу Лазареву

Севастопольский филиал МГУ сегодня покажет макет будущего памятника русскому адмиралу Михаилу Лазареву. Об этом журналистам заявил депутат Законодательного собрания Севастополя и директор Севастопольского филиала МГУ Иван Кусов.

В Севастополе пройдёт Бизнес Форум #3 В Севастополе пройдёт Бизнес Форум «Стандарт Качества #3»

30 ноября в Севастополе в курортном комплексе “Аквамарин” состоится Бизнес Форум #3. Главный спикер Герман Гаврилов, 29 лет. В 25 лет продал первую компанию по производству картин, компании было 4 года, 100 человек, 250 заказов в день.

Ночь искусств в театре танца Вадима Елизарова - творческая встреча с Евгенией Гордиенко Ночь искусств в театре танца Вадима Елизарова – творческая встреча с Евгенией Гордиенко

Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова предлагает жителям и гостям города творческую встречу с Евгенией Гордиенко, одной из ведущих солисток театра, заслуженной артисткой Украины, режиссёром-постановщиком.

Бизнес Форум «Стандарт Качества #2» Бизнес Форум «Стандарт Качества #2»

2 ноября 2018 в курортном комплексе Аквамарин состоится слёт предпринимателей Стандарт Качества #2. Мероприятие пройдёт в 4 этапа.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info