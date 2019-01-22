«Краеведческие очерки» – «Крымский маршрут. Времена года». Презентация новой книги Владимира Илларионова в библиотеке Толстого

24 января Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого в рамках проекта «Библиотека: имена и судьбы» представляет вторую книгу Владимира Илларионова из серии «Краеведческие очерки» — «Крымский маршрут. Времена года».

Владимир Илларионов – севастополец в восьмом поколении. В журналистике с 1976 года. Имеет более 18 тысяч публикаций. Снимает и монтирует видеофильмы и зарисовки, очерки и сюжеты. На Севастопольском телевидении создал циклы телепрограмм «Автолоция», «Экологический вестник», «Севастопольский экстрим», «Крымский маршрут».

Сфера его интересов: история Крыма и Севастополя, экология, ветеранское движение, спасатели Севастополя, социальные проблемы, поисковое движение в Севастополе.

Член Союза журналистов России, член Русского географического общества, кавалер знаков «За заслуги перед Балаклавой», «За заслуги перед Севастополем», лауреат форума «Общественное признание».

В новом издании представлены краеведческие очерки о крымских достопримечательностях, написанные в виде готовых маршрутов выходного дня для любителей-путешественников и исследователей тысячелетней крымской истории. Все эти места автор посещал лично, участвуя в аэровоздушных наблюдениях, в подземных, наземных и морских путешествиях. Поэтому новая книга Владимира Илларионова — исповедь от первого лица, и как говорит сам автор, «в разное время года все достопримечательности Крыма выглядят по-разному, но неизменно заслуживают внимания. Книга не является путеводителем или справочником для туристов, а просто описывает личные впечатления от походов выходного дня по окрестностям Севастополя и Балаклавы и адресована широкому кругу читателей, желающих повторить мои маршруты самостоятельно или с друзьями».

В книге четыре части: «Вершины Крыма», «В брызгах водопадов Крыма», «Подземелья Крыма и пещерные городища» и «Интересные места Крыма». Также автор добавил небольшой картографический материал и ссылки на видеоролики об упомянутых достопримечательностях на канале Youtube.



В программе встречи:

– Презентация книги;

– Выступление севастопольского поэта-барда Владимира Губанова;

– Общение в режиме «свободный микрофон» (обсуждение, вопросы, впечатления).

Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Начало в 16:00

Вход по читательскому билету (запись по паспорту).