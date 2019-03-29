Курс лекций-бесед по истории искусства вместе с Тихоном Синицыным

29 марта 2019     49
Курс лекций-бесед по истории искусства вместе с Тихоном Синицыным

3 апреля открывается курс лекций-бесед по истории искусства вместе с Тихоном Синицыным.

Это экскурс по истории живописи, скульптуры и архитектуры, который поможет Вам разобраться в основных вопросах искусства ушедших эпох, а также увидеть, какой отпечаток истории несёт современная культура.

Цель курса: рассказать основы в области истории искусства, благодаря которым возможно перечислить основные эпохи в истории искусства, назвать имена выдающихся мастеров живописи, скульптуры и архитектуры, а также узнавать ключевые произведения, характеризующие важнейшие вехи в истории искусства.

 

 

Первое занятие будет посвящено Истории искусства Древнего Мира и Восточных государств – Вавилона, Египта.

3 апреля (среда) с 17.30 до 19.30

Ссылка на событие: vk.com/event179719839
Предварительная запись обязательна.
+7(978) 132-31-42 (Юлия)

Адрес события: Челнокова, 12/4 (цокольный вход)
Стоимость 500 руб.




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