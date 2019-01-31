«Кьоджинские перепалки» – комедия, Карло Гольдони в театре Луначарского

31 января 2019     58
«Кьоджинские перепалки» - комедия, Карло Гольдони в театре Луначарского

31 января, 9 февраля и 24 февраля в театре им. Луначарского состоится премьера комедии Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки». Режиссёр-постановщик — Георгий Цнобиладзе (г.Санкт-Петербург).

Живописная маленькая итальянская деревушка на берегу солнечной Адриатики. Целыми днями женщины здесь ткут кружева в ожидании с моря своих мужчин. А ночью, возможно, видят у самого горизонта манящие огни такой близкой и такой недосягаемой роскошной Венеции. Кажется, что жизнь в Кьодже — «прабабушке Венеции» — сложилась раз и навсегда. Но однажды из клубка кружевных ниток судьба вытягивает одну — тонкую и слабую ниточку ссоры, которая кажется пустяшной и мелочной.

Однако темпераментные и горячие итальянки — мастерицы не только в плетении кружев, но и замысловатых интриг. И вот уже незначительная ссора, перепутывая характеры, события, слова и героев, сплетается в опасное кружево нешуточной войны местного значения. Вражда двух семейств вполне могла бы превзойти другую итальянскую историю — о Ромео и Джульетте — если бы не была так комична и нелепа. Вдобавок, распутать нити местной свары и помирить поссорившихся берется молодой судья-венецианец, абсолютно незнакомый с традициями Кьоджи, и его усилия делают и без того абсурдный сюжет неудержимо смешным.

 
Премьерные показы:

31 января, чт. 17:00
9 февраля, сб. 18:30
24 февраля, вс. 17:00


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