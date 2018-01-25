Литературный вечер «Русский Крым в Санкт-Петербурге»

25 января 2018     22
Литературный вечер «Русский Крым в Санкт-Петербурге»

30 января в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках нового проекта «ПРОЛитературу» состоится творческая встреча членов Союза писателей России в городе Севастополе.

«ПРОЛитературу» — новый совместный проект Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого и Регионального отделения Союза писателей России в г. Севастополе и республике Крым.

Главная цель проекта — знакомство жителей региона с известными и начинающими литераторами: писателями, поэтами, журналистами, историками, краеведами. Формат мероприятий — встречи автора и читателя, живое эмоциональное общение — лучший стимул для творчества. Каждый из участников проекта – личность, которая может раскрыться с неожиданной стороны, найти новую аудиторию.

В литературно-музыкальной гостиной соберутся поэты и писатели Севастополя, чье творчество вот уже второй год публикуется в альманахах «Петербургские строфы» и «Невский альманах», а также авторы произведений, вошедших в поэтическую антологию «Екатерининская миля» (Санкт-Петербург, 2017 г.).

В программе вечера — презентация:

– рубрики «Русский Крым» в литературно-художественном альманахе «Петербургские строфы» (2017);

– журнала «Невский альманах» (2017);

– книги «Екатерининская миля: Поэтическая антология Крыма» (СПб, 2017).

Встречу ведет Татьяна Шорохова, член Союза писателей России, лауреат Премии им. Л. Н. Толстого (2017).

Место проведения – литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Начало в 17:30

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