«Лётчики особого назначения» – презентация книги Анны Белорусовой

4 июля 2018 г. в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоится презентация книги Анны Белорусовой «Лётчики особого назначения», посвященной героям Московской авиагруппы особого назначения.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из подразделений «Аэрофлота» были созданы воинские части.Гражданские пилоты наравне с боевыми лётчиками участвовали в военных операциях. В числе первых боевое крещение приняла Московская авиагруппа особого назначения (МАОН) Гражданского воздушного флота. Летопись её подвигов собрана в книге, автором которой стала Анна Белорусова, внучка командира одного из экипажей МАОН Петра Ивановича Колесникова.

В книгу вошли ранее неизвестные архивные материалы, проливающие свет на деятельность авиагруппы особого назначения. Ее самолёты доставляли ценный груз в места самых ожесточённых боёв уже в первые месяцы войны.Существенный вклад Московская авиагруппа особого назначения внесла в разгром немцев под Москвой – подавляющее большинство десантных операций проводилось при участии пилотов гражданской авиации. В 1941–1942 гг.на самолетах этой летной группы вблокадный Ленинград и осажденный Севастополь доставляли продовольствие и боеприпасы.

В рамках презентации книги состоится открытие выставки «Лётчики особого назначения» из фондов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и личного архива Анны Белорусовой.

Приглашаем жителей и гостей города на презентацию документальной повести и открытие выставки о героических пилотах Московской авиагруппы особого назначения.



Начало мероприятия в 12:00

Место проведения: Культурно-выставочный центр Музея по ул. Ленина, 35