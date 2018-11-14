В Севастопольском филиале МГУ будет представлен макет будущего памятника адмиралу Лазареву

14 ноября 2018     92
В Севастопольском филиале МГУ будет представлен макет будущего памятника адмиралу Лазареву

Севастопольский филиал МГУ сегодня покажет макет будущего памятника русскому адмиралу Михаилу Лазареву. Об этом журналистам заявил депутат Законодательного собрания Севастополя и директор Севастопольского филиала МГУ Иван Кусов.

«Мы сегодня отмечаем 230 лет со дня рождения адмирала Михаила Петровича Лазарева. В этой связи также сегодня на главной площади вуза состоится в 15 часов презентация макета памятника русскому адмиралу», – сказал Кусов.

Он отметил, что это мероприятие проводится совместно с Севастопольским морским собранием. «Метровый макет памятника выполнен скульпторами. Будут они, а также представители Заксобрания, правительства города, Черноморского флота», – пояснил Кусов.

Он уточнил, что скульпторы расскажут о планах создания памятника и когда он будет установлен на территории филиала МГУ.

26 октября 1996 года был открыт бюст Михаилу Лазареву на одноименной площади в Севастополе. Бюст выполнен на средства Республики Татарстан.

Михаил Лазарев (1788 – 1851) – русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, командующий Черноморским флотом и первооткрыватель Антарктиды.

 
new-sebastopol.com
Фото с сайта sevmortour.ru

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