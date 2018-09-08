«Медали Крымской войны» – презентация книги Сергея Ченныка

В рамках военно-исторического фестиваля «Русская Троя», который проходит 8-9 сентября на Историческом бульваре Севастополя, будет представлена новая книга военного историка Сергея Ченныка «Медали Крымской войны», изданная Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя.

Презентация книги будет проведена 9 сентября на Всероссийской научно-практической конференции «Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг. и оборона Севастополя 1854 –1855 гг.: результаты и перспективы исследований».

В книге автор избегает описания военных действий, он рассказывает о наградах, которые получали за боевые заслуги в Крымской войне участники сражений 1853-1856 годов. «Крымская кампания оставила свой, весьма заметный, след в наградной системе практически всех государств, принимавших в ней участие. Некоторые из них были учреждены спустя продолжительное время после окончания военных действий. Работа разделена на несколько частей. Каждая из них рассказывает о медалях одной из стран, чьи армии сошлись на полях сражений Крымской войны», – пишет Сергей Ченнык.

Читатель, интересующейся историей Крымской войны, найдет в книге много интересного: некоторые из наград указаны впервые, другие, как считали ранее, вообще не имели отношения к Крымской войне. Автор обстоятельно рассказывает об учреждении наград, их внешнем виде, приводит интересные сведения из истории награждений.

Первой из наград в научном труде Сергея Ченныка представлена медаль «За защиту Севастополя», выпущенная по приказу императора Александра II, который «счел необходимым воздать должное подвигу защитников крепости Севастополь и участников сражений на полуострове, сумевших более года в жесточайших условиях отстаивать Отечество».

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853-1856 гг., пройдет на Историческом бульваре 8 и 9 сентября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Севастополя. Организаторы – Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Российское военно-историческое общество – воссоздадут события из истории осажденного города на тех самых местах, где в годы обороны шли упорные бои: на Историческом бульваре, на территории 4 бастиона и батарее Костомарова.