«Мессалина: жена Цезаря вне подозрений» – античная трагикомедия Андрея Маслова

Всё слишком узнаваемо и очень современно! Ей – 23, ему – 58. Уже смешно?! Он – император Рима, она – его третья (не последняя!) жена. У него – двое детей, а у неё – тысяча любовников. Это про неё написал Ювенал в своих «Сатирах»: «…Ну, так взгляни же на равных богам, послушай, что было с Клавдием: как он заснёт, жена его, предпочитая Ложу в дворце Палатина простую подстилку, хватала Пару ночных с капюшоном плащей, и с одной лишь служанкой Блудная эта Августа бежала от спящего мужа…». Всё действие происходит в Риме в 48 году н.э., но могло бы произойти (и происходит!) здесь и сейчас.

Трагикомедия «Мессалина: жена цезаря вне подозрений» в постановке Андрея Маслова. Смешно и грустно… Всё действие происходит в Риме в 48 году н.э. Спектакль длится 80 мин. без антракта.

Строго 18+

Время проведения: 15 мая в 18:30

Место проведения: Большая сцена, КИЦ ул. П. Корчагина, 1

Справки и заказ билетов по тел.: 41-12-09