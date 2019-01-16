Мир помнит «Русскую Трою»

15 января 2019     36
8 и 9 сентября экскурсия в Панораме будет бесплатной для гостей, одетых по моде 1854 года

11 января 2019 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя побывал представитель международной общественной организации «Crimen War Research Society», советник президента Российской Академии ракетно-артиллерийских наук, севастополец Юрий Куликов. В дар Музею им был передан свежий номер журнала «THE WAR CORRESPONDENT», где опубликован его материал с фотографиями о Международном военно-историческом фестивале «Русская Троя»: «FESTIVAL OF «RUSSIAN TROY» IN SEVASTOPOL», который прошел в Севастополе 8–9 сентября 2018 года.

«Crimen War Research Society» – это международная общественная организация, которая объединяет историков, как профессионалов, так и любителей, занимающихся исследованием Крымской войны 1853–1856 гг. Организация стремится привлечь внимание широкой аудитории к ранее не публиковавшимся или недостаточно изученным материалам о Крымской войне, а также ежеквартально издает свой журнал «THE WAR CORRESPONDENT» (“Военный корреспондент”).

История организации примечательна тем, что она основана членами Викторианского военного общества, которые были недовольны объемом освещения Крымской войны Викторианским военным обществом и его журналом. Поэтому они отделились и создали в 1983 году в Лондоне свое общество «Crimen War Research Society», посвященное исключительно исследованиям Крымской войны.

Организация ежегодно проводит конференцию, на которой участники представляют презентации своих исследований о Крымской войне, а также организует международные научно-исследовательские и учебные поездки, в том числе поездки в Крым, для посещения полей сражений и мемориалов Крымской войны. «Crimen War Research Society» издает широкий спектр работ и документов, представляющих большой интерес для исследователей Крымской войны. По словам Юрия Куликова, организация положительно воспринимает перемены, связанные с реставрацией Малахова кургана и Исторического бульвара.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко с интересом ознакомился с публикацией в журнале «THE WAR CORRESPONDENT» и выразил уверенность в том, что знание героических страниц военной истории России очень важно для мирового сообщества, для всех думающих и образованных людей. В качестве ответного подарка директор Музея Николай Мусиенко вручил Юрию Куликову набор открыток с видами дореволюционного Севастополя, недавно изданный Музеем и созданный на основе фотографий из фондовой коллекции.

 
Фото Анны Садовниковой

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