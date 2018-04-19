«Миссия выполнима» – библионочь в Толстовке

19 апреля 2018     75
«Миссия выполнима» - библионочь в Толстовке

Детектив по праву занимает почетное место среди жанров литературы и кино. Будоражащие воображение хитросплетения сюжета и сохраняющаяся до финальных сцен интрига заставляют читателей, затаив дыхание, следить за приключениями героев и пытаться вместе с ним разгадать тайны. Извечная борьба добра и зла, напряженное противостояние ждут читателей в библиотеке.

 
Начинается погоня за детективом:

– «Казино Рояль» (игра и тайна, азарт и успех, случайный выбор, высокие ставки… и целого вечера мало!);

– открытые расследования в детективном агентстве «Меня здесь не было»;

– ловкость рук и подмена улик в крим-лаборатории «Алиби сгорело»;

– гостей приглашает «Кофейня Медичи» (кофе, деньги, «яд» на дне…);

– мастер-класс «Преступный образ»;

– школа шпионажа и блиц-тест на тайного агента;

– «Оранжерея Ниро Вульфа» (фитокафе для ценителей орхидей);

– чисто английское… чаепитие «Вне зоны видимости»;

– квест в закрытой комнате «Зловещие мертвецы»;

– интеллектуальный баттл в квиз-игре «Тайннет».

Место проведения: Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого

Начало мероприятий 20 апреля в 18:00

Вход свободный.

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