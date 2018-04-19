«Миссия выполнима» – библионочь в Толстовке

Детектив по праву занимает почетное место среди жанров литературы и кино. Будоражащие воображение хитросплетения сюжета и сохраняющаяся до финальных сцен интрига заставляют читателей, затаив дыхание, следить за приключениями героев и пытаться вместе с ним разгадать тайны. Извечная борьба добра и зла, напряженное противостояние ждут читателей в библиотеке.
Начинается погоня за детективом:
– «Казино Рояль» (игра и тайна, азарт и успех, случайный выбор, высокие ставки… и целого вечера мало!);
– открытые расследования в детективном агентстве «Меня здесь не было»;
– ловкость рук и подмена улик в крим-лаборатории «Алиби сгорело»;
– гостей приглашает «Кофейня Медичи» (кофе, деньги, «яд» на дне…);
– мастер-класс «Преступный образ»;
– школа шпионажа и блиц-тест на тайного агента;
– «Оранжерея Ниро Вульфа» (фитокафе для ценителей орхидей);
– чисто английское… чаепитие «Вне зоны видимости»;
– квест в закрытой комнате «Зловещие мертвецы»;
– интеллектуальный баттл в квиз-игре «Тайннет».
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
Начало мероприятий 20 апреля в 18:00
Вход свободный.