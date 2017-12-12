MeetUp по блокчейну от команды Blockchain Studio

12 декабря 2017     63
MeetUp по блокчейну от команды Blockchain Studio

15 декабря в 18:00 в конгресс-центре филиала МГУ в г. Севастополе впервые пройдет мероприятие, посвящённое самой актуальной на сегодняшний день теме в информационных технологиях – блокчейн.

Опытные спикеры из Москвы и Иркутска расскажут, что такое блокчейн, зачем он так нужен, как его применять, объяснят популярность криптовалют и расскажут о майнинге (добыче криптовалют). Общение будет проходить в формате MeetUp для всех, кто ищет для себя возможность реализоваться в блокчейн-проектах. Участие бесплатное.

Организаторами выступают команда Blockchain Studio и филиал МГУ в г. Севастополе.

Цель митапа – помочь молодым разработчикам Севастополя и Крыма получить знания по самому перспективному направлению в IT и трудоустроиться в сфере информационных технологий.

Время проведения: 15 декабря, 18:00.
Филиал МГУ в г. Севастополе, ул. Героев Севастополя, 7.

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