«Невидимый проводник» – творческая встреча с московским поэтом и эссеистом Евгением Чигриным

30 августа 2018     87
«Невидимый проводник» - творческая встреча с московским поэтом и эссеистом Евгением Чигриным

6 сентября в Центральной библиотеке им. Толстого состоится творческая встреча с московским поэтом и эссеистом Евгением Чигриным. Впервые он представит свою новую книгу «Невидимый проводник».

Евгений Чигрин – поэт, эссеист. Член Международного ПЕН-клуба, Союза российских писателей и Союза писателей Москвы. Автор поэтических книг «Погонщик», «Неспящая бухта»», «Подводный шар». Публиковался во многих литературных журналах, в ряде престижных европейских и российских антологий. Стихи переведены на 13 языков мира. Лауреат Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских, Горьковской литературной премии, общенациональной премии «Золотой Дельвиг» и др. О творчестве поэта высоко отзывались Евгений Рейн, Андрей Битов, Юрий Кублановский, Бахыт Кенжеев, Павел Басинский и др.

Новая книга Евгения Чигрина «Невидимый проводник» с предисловием Юрия Кублановского – избранная поэзия автора. Впервые – именно в Севастополе – он представит её читателю.

Начало мероприятия 6 сентября в 18-00.
Библиотека им. Толстого. Вход свободный.

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