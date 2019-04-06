«Не всё коту масленица» – весенняя премьера по пьесе Николая Островского в театре Лавренёва (+ Видео)

7 апреля в Драматическом театре им. Бориса Лавренёва состоится весенняя премьера – пьеса «Не всё коту масленица» Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик: Екатерина Геннадьевна Гранитова-Лавровская.

«Мы обратились к пьесе, где в основу сюжета положено искушение богатством. Перед 20-летней девочкой встает выбор с кем связать свою жизнь – с бедным, но возможно перспективным юношей, который ей нравится, или с очень состоятельным мужчиной, который готов подарить ей своё богатство. Эта пьеса о простых людях, которые просто хотят достойно жить: трудиться, любить, воспитывать детей. Островский для нас ставит важные вопросы: можно ли купить любовь, как победить в себе труса, как сохранить чувство собственного достоинства перед сильными мира сего». – Екатерина Гранитова-Лавровская.

Анонс: «Делом надо заниматься, а ты про любовь в голове держишь! Но как же можно без любви? Даже если на предмет страсти покушается благодетель и работодатель… От этого, конечно, возникают жёсткие коллизии. Как жить? Родства народ не уважает, богатству грубить смеет! Поклонись по-родственному! Не хочу. Ну, поклонись ты, нищий, хоть за деньги! Не хочу. Бес, что ли, какой промежду людьми ходит да смущает их? Может, бес, а может быть – любовь!»

В спектакле играют 9 артистов. В главных ролях: заслуженная артистка России Светлана Иваненко (вдова купца Дарья Федосеевна Круглова), Татьяна Стасюк (её дочь Агния), заслуженный артист России Борис Талах (богатый купец Ермил Зотыч Ахов), Валерий Александрин (его племянник и приказчик Ипполит).

Добавим, костюмы к спектаклю придумала Софья Баркасова, которая 1 апреля получила Высшую театральную Премию Крыма «Золотой Грифон» как лучший художник по костюмам.

Над вокальными номерами с артистами работал музыкальный руководитель театра Левон Вознесенский. Зрители услышат несколько отрывков в исполнении актрисы Марии Соболевой, старинный казачий романс споют заслуженный артист России Борис Талах и заслуженный артист Республики Крым Вячеслав Земляной.

Премьеру покажут в апреле 7, 12 (день рождения Островского), 21 числа.

Спектакль в одном акте. Ограничения по возрасту: 12+