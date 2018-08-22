«Ночь кино – 2018» – публичный показ фильма Юрия Озерова «Освобождение: Огненная дуга»

25 августа в 21.00 в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя на Историческом бульваре состоится публичный показ художественного фильма режиссера Юрия Озерова «Освобождение: Огненная дуга». Фильм демонстрируется в рамках Всероссийской акции «Ночь кино ― 2018».

Организаторами ежегодной акции «Ночь кино» выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя в очередной раз принимает участие в этом значимом и интересном всероссийском культурном проекте.

Показ фильма приурочен к 75-летию битвы на Курской дуге ― одного из величайших сражений в истории Великой Отечественной войны. 23 августа отмечается как День воинской славы России ― День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года.

«Освобождение: Огненная дуга» ― первый из пяти фильмов масштабной исторической киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение». Он был снят в 1968 году на киностудии «Мосфильм» и до сих пор остается наиболее реалистичным и исторически достоверным фильмом о Курской битве.

Киноэпопея «Освобождение» считается одной из лучших в этом жанре. Восхищают великолепный сценарий мастера военной прозы Юрия Бондарева, тонкая режиссура, операторская работа, масштабность и достоверность батальных сцен. Фильм стоит посмотреть всем, кто хочет знать историческую правду.

Демонстрация фильма «Освобождение: Огненная дуга» состоится по адресу: Исторический бульвар, д. 1, на видовой площадке за зданием Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Приглашаются все желающие. Вход свободный.