«Ночь Святого Валентина» в театре драмы «Психо Дель Арт»

10 февраля 2019     137
«Ночь Святого Валентина» в театре драмы «Прихо Дель Арт»

15 февраля в 19.00 на сцене КИЦ (ул. Павла Корчагина, 1) театр драмы «Психо Дель Арт» представит спектакль «Ночь святого Валентина» по мотивам пьесы Александра Марданя. В ролях: Оксана Тяганян, Александр Тихомиров, Александр Шамрицкий. 

Тема стара как мир: Он, Она и Он. Никаких измен — всего одна ночь воспоминаний, после которых не захочется жить. Недосказанность, недоказуемость, неверие. Что делать, когда жизнь становится сплошным «не»? Всем влюбленным, кому и адресован спектакль, автор пьесы даёт шанс задуматься и сделать паузу прежде, чем навсегда связать себя брачными узами. Ведь жизнь такая длинная и непредсказуемая.

Справки и заказ билетов: 41-12-09

 




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Презентации


«Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» - презентация научной монографии Галины Николаенко «Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» – презентация научной монографии Галины Николаенко

6 февраля в выставочном зале Античного корпуса Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась презентация научной монографии Г.М. Николаенко «Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников».

Городской конкурс «Севастопольская красавица - 2019» Городской конкурс «Севастопольская красавица – 2019»

Конкурс «Севастопольская красавица» – самый продолжительный культурно-массовый проект в современной истории Севастополя. В этом году состоится в 24-й по счёту конкурс.

Презентация историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта» Презентация историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта»

11 февраля Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на встречу с редактором историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта» Натальей Добрынской.

«Время семьи» - студия «МоХИТо» приглашает горожан на съёмки «Время семьи» – студия «МоХИТо» приглашает горожан на съёмки

Уже несколько лет студия «МоХИТо» на своей базе снимает поздравление горожан с праздниками. Жители Севастополя приходят на видеосъёмку в студию и выражают искреннюю любовь к городу, поздравляют жителей с праздниками, рассказывают о своих планах и достижениях.

«Кьоджинские перепалки» - комедия, Карло Гольдони в театре Луначарского «Кьоджинские перепалки» – комедия, Карло Гольдони в театре Луначарского

Премьера комедии Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки». Живописная маленькая итальянская деревушка на берегу солнечной Адриатики. Целыми днями женщины здесь ткут кружева в ожидании с моря своих мужчин. А ночью, возможно, видят у самого горизонта манящие огни такой близкой и такой недосягаемой роскошной Венеции.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info