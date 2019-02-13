«Ночь Святого Валентина» в театре драмы «Психо Дель Арт»

15 февраля в 19.00 на сцене КИЦ (ул. Павла Корчагина, 1) театр драмы «Психо Дель Арт» представит спектакль «Ночь святого Валентина» по мотивам пьесы Александра Марданя. В ролях: Оксана Тяганян, Александр Тихомиров, Александр Шамрицкий.

Тема стара как мир: Он, Она и Он. Никаких измен — всего одна ночь воспоминаний, после которых не захочется жить. Недосказанность, недоказуемость, неверие. Что делать, когда жизнь становится сплошным «не»? Всем влюбленным, кому и адресован спектакль, автор пьесы даёт шанс задуматься и сделать паузу прежде, чем навсегда связать себя брачными узами. Ведь жизнь такая длинная и непредсказуемая.

Справки и заказ билетов: 41-12-09