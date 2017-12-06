«Образы Ивана Грозного в искусстве» – лекторий в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого

6 декабря 2017     87
Образы Ивана Грозного в искусстве

В рамках программы «Беседы о русском искусстве» в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдёт лекторий «Образы Ивана Грозного в искусстве».

На протяжении нескольких столетий деяния и личность первого русского царя привлекали к себе внимание писателей, музыкантов, живописцев, скульпторов, графиков, художников-прикладников и мастеров кино. В их произведениях Иван Грозный являл разные стороны своих «трудов и дней»: справедливый государь, правитель-тиран, истово верующий, завоеватель.

Как складывался образ царя в искусстве? Какова в этом роль личных пристрастий художника и государственной идеологии? Как соотносятся исторический и художественный образы Ивана Грозного?

Ответам на эти и другие вопросы и будет посвящена предлагаемая лекция. Лекция подготовлена при содействии Российского научного фонда, проект «Мобилизованное Средневековье»: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое и новейшее время».

Лекции транслируются в прямом эфире из Центра мультимедиа Государственного Русского музея, Кордегардия Михайловского замка (Санкт-Петербург). Во время трансляции есть возможность задавать вопросы лектору в прямом эфире.

Лекторы:

Мутья Наталья Николаевна – доцент, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, искусствовед, художник-график, Член Международной ассоциации искусствоведов. Окончила факультет теории и истории искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Место проведения: Виртуальный филиал Русского музея в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Вход на мероприятие свободный.

Время: 21 декабря 12:00.

Количество мест ограничено, поэтому просим регистрироваться по телефону: +7 978 023 81 29

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