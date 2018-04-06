«Обратная сторона кулис» – комедия театральных недоразумений

11 апреля на сцене театра им. Луначарского севастопольскому зрителю будет представлена комедия театральных недоразумений — концерт к Международному дню театра.

А знаете ли вы, какая кулиса приносит удачу? С какой ноги нужно заходить в гримерную, а с какой — на сцену? Почему нельзя носить в спектакле живые цветы?

О том, чем живет театр и чего не видит зритель — в комедии театральных недоразумений, розыгрышей и парадоксов в постановке заслуженного артиста Украины Евгения Журавкина.

Место проведения: Театр им. Луначарского, ул. Нахимова, 6

Начало в 18:30