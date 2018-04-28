Открытие Оборонительной башни Малахова кургана и презентация новой экспозиции

28 апреля 2018     43
На Малаховом кургане состоится церемония зажжения Вечного огня

28 апреля в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялось торжественное открытие экспозиции Оборонительной башни Малахова кургана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Оборонительная башня Малахова кургана – одно из немногих фортификационных сооружений середины XIX века, сохранившихся в Севастополе. Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. башня служила укрытием для солдат, в ней размещались штаб начальника 4-той дистанции оборонительной линии контр-адмирала В.И. Истомина, перевязочный пункт, склад боезапасов.

С 23 февраля 1963 г. в башне открыта экспозиция Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В результате проведения Музеем масштабной реставрации и реэкспозиции в 2018 г. интерьеру Оборонительной башни возвращен первоначальный облик, установлено современное экспозиционно-выставочное и техническое оборудование. Экспозиция Оборонительной башни раскрывает роль Малахова кургана в обороне города 1854–1855 гг., подвиг защитников Отечества, поразивших весь мир стойкостью и самоотверженностью.

В обновленной экспозиции представлены материалы из фондов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя: гравюры, фотографии, награды, обмундирование и вооружение русской армии, предметы военного быта периода Крымской войны 1853–1856 гг.

На втором этаже Оборонительной башни впервые создана музейная экспозиция. Она посвящена «информационной войне» середины XIX века между Россией, Великобританией и Францией.

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