Открытие 4 театрального сезона в Театре им. Кукол

5 октября 2018     45
Открытие 4 театрального сезона в Театре им. Кукол

Спектакль «ТЕРЕМ Ок.»

7,14,21,28 октября начало в 11:00

По мотивам русской народной сказки. 
Придумано и разыграно – Макеев А. и Старикова Е. 

Из цикла «Театр своими руками» часть 1 «Предметы». 

Эта известная, детская сказочка откроется для Вас совершенно с другой стороны. Вы удивитесь, узнав, что на самом деле, не такая она уж и детская. В любом случаи мы вместе посмеемся от души, постучим в барабаны и научимся делать кукол из самых обычных бытовых предметов. И может, придя домой, у Вас возникнет желание придумать своих собственных кукол и разыграть с ними представление.

Спектакль для взрослых и детей (5+)

 
«Оскар и Розова дама»

12 и 26 октября начало в 18:00

Эрик- Эмманюэль Шмитт
(перевод И. Мягковой)

– 13 писем к Богу
– 13 шагов от рождения до смерти
– 13 откровений любви.
– 13 невозможностей остаться прежним

«…Для меня «Оскар и Розовая дама» – не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает великой силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…».

Из интервью худ. рук. «Театра им. Кукол», актера и режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» Макеева А.

Остается добавить, автором произведения является, один из самых ярких современных европейских писателей и драматургов – Эрик-Эмманюэль Шмитт. А само произведение переведено более чем на 30 языков.

Спектакль для взрослых и подростков (14+)

Количество мест ограничено. Поэтому рекомендуем приобретать билеты заранее. 
Цена билета 300 руб. 

Адрес: г. Севастополь, ул. П. Корчагина,1 
Билеты можно приобрести в кассе КИЦ или забронировать по телефону +7 (8692) 41 12 09

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