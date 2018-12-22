«Перекрёсток ветров» – презентация сборника стихов Владимира Губанова

22 декабря 2018     55
«Перекрёсток ветров» - презентация сборника стихов Владимира Губанова

26 декабря в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоится презентация сборника стихов севастопольского поэта Владимира Губанова «Перекрёсток ветров».

Владимир Губанов – бард, поэт, журналист. Победитель фестивалей авторской песни «Чатырдаг-2008» и «Чатырдаг-2013» в номинации «Автор», лауреат фестивалей «Зимняя Ялта-1987», «Зурбаган» и др. В дискографии барда – CD-альбомы «Владимир Губанов. Избранное (1974-2009)», «Владимир Губанов. 25 песен. Видео-DVD», «Второй круг (2010)», аудиокнига стихов «Речитатив». В творческом багаже автора порядка 200 вокальных произведений: циклы «песни о советских подводниках», «песни о Севастополе», «песни о Белом движении», «романтические песни». Произведения Владимира Губанова звучат на радио и телевидении, стихи публикуются в различных газетах и поэтических альманахах, входят в репертуары российских, украинских и зарубежных исполнителей. Среди опубликованных сборников — «Песни севастопольских дворов» (2009 г.), книга стихов «Речитатив» (2010 г.).

В сборнике «Перекрёсток ветров» Владимир Губанов раскрывает приоритетные для него темы: любовь, верность дружбе, преодоление жизненных барьеров, утверждение гордого звания Человек. Владимир Губанов – известный в Севастополе автор-исполнитель песен на свои стихи, поэтому в ходе презентации прозвучат не только его поэтические произведения, но и песни под гитару.

Место проведения – читальный зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого
Вход по читательскому билету (запись по паспорту).
Начало в 18:00.

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