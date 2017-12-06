«Петербург художника Валерия Вальрана» – творческая встреча с художником

6 декабря 2017     108
Валерий Вольран

Встреча с художником Валерием Козиевым, известным в Петербурге под творческим псевдонимом Вальран, пройдёт в рамках программы «Виртуальная школа музейного дела».

Следует заметить, что личности подобного масштаба без псевдонима просто не обойтись, ведь Валерий Козиев проявил себя в самых разных сферах: в науке, публицистике, живописи. К фотографии Вальран пришел в 2002 году, в поисках нового выразительного языка, выхода на иной уровень осмысления темы городского пейзажа. Фотоаппарат взял в руки не случайно – чтобы снимать Петербург – развитие линии живописного пейзажа, но на другом языке. Не обошлось и без теоретического осмысления фотографии: в 2007 году Вальран курирует выставку «Ленинградский фотоандеграунд» в Русском музее.

Сегодня работы художника хранятся в Русском музее, музее истории Санкт-Петербурга, музее Нонконформистского искусства (Санкт-Петербурга), Национальной галере Коми (Сыктывкар), музее «Ремерхолл» (Германия), музее современного русского искусства, Джерси – Сити (США), в Тверской областной картинной галереи, в Ярославском художественном музее, в Архангельском музее изобразительных искусств, в центральном музее связи им. А.С. Попова (Санкт-Петербург).

Место проведения: Виртуальный филиал Русского музея в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Время: 12 декабря 12:00.

 
Фото Марка Назарова

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