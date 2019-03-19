«Подводные течения» – танцевальный спектакль Елизаветы Демидовой

19 марта 2019     40
«Подводные течения» - танцевальный спектакль Елизаветы Демидовой

20 апреля на сцене севастопольского Театра танца состоится показ танцевального спектакля «Подводные течения».

«Театр позитивных вибраций» представляет танцевальный спектакль «Подводные течения» – путешествие внутрь своего существа.

Действие происходит в морском царстве, там, где в водных глубинах открываются и сверкают, как жемчуг из раковин, истинные сокровища души.

Это спектакль об ощущениях существа без налёта социальности и окультуренности. Это история, раскрывающая состояния, естественные с рождения: нежность, трепет, любопытство, радость, празднование жизни, – всё то, что живёт в каждом из нас.

Волшебное действо будут создавать профессиональные танцовщики, они же – неутомимые участники игры под названием «Жизнь».

 
О хореографе:

Спектакль поставлен дипломированным специалистом в области современного танца Елизаветой Демидовой.

На её счету – участие в танцевальных работах российских и зарубежных хореографов: Анны Абалихиной (Москва), Maud le Pladec (Франция), Katja Mustonen (Германия), Marion Baldeon (США).

Последние 3 года Елизавета Демидова прожила в Санкт-Петербурге, где танцевала в двух пластических театрах. В 2017 году создала свой музыкально-пластический спектакль «Цветок папоротника», показанный на сцене Музыкального театра «Старый Петербург».

 
Время: 20 апреля, суббота, 18:00.
Место: Севастополь, пр. Нахимова, 4, театр танца В. Елизарова.
Стоимость: 300 – 700 руб.




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Презентации


Спектакль «Преображение» от театра для души «НитьЯ» (+ Видео) Спектакль «Преображение» от театра для души «НитьЯ» (+ Видео)

Этот спектакль – праздник, станет незабываемым весенним подарком для вас и ваших близких, ведь в этот вдохновенный вечер с вами будут восторженная радость, безудержный смех, сопереживания героям, трепетное вдохновение, слезы счастья и сюрприз под занавес.

В Севастополе пройдут «Дни короткометражного кино» В Севастополе пройдут «Дни короткометражного кино»

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает зрителей на показы короткометражных фильмов Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018» с 14 по 17 марта 2019 года. Юбилейная Всероссийская акция проходит с 26 декабря 2018 года по 17 марта 2019 года.

Камерный ансамбль «Melodico Classic» показал гимназистам христианскую сторону европейской музыки Камерный ансамбль «Melodico Classic» показал гимназистам христианскую сторону европейской музыки

Камерный ансамбль «Melodico Classic», в составе которого выступают кандидат педагогических наук, скрипачка Александра Арестова и пианистка Алла Екимова, выступил в начале весны с логическим продолжением проекта «Семья и музыка».

Поэтическая «Башня…» в честь Женщины Поэтическая «Башня…» в честь Женщины

Самый главный весенний праздник, 8 марта, женщины давно возвели в ранг королевского торжества и приучили с этим считаться весь мужской мир. Ритуал этих мартовских дней идеально прекрасен: все для Женщины, все в её честь! И неизбежные сердечные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки внимания.

«История культуры Петербурга» - серия лекториев в библиотеке Толстого «История культуры Петербурга» – серия лекториев в библиотеке Толстого

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает в путешествие по четырем эпохам Петербурга. Вы увидите иллюстрированную историю культуры «северной столицы», одного из самых прекрасных городов мира.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info