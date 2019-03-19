«Подводные течения» – танцевальный спектакль Елизаветы Демидовой

20 апреля на сцене севастопольского Театра танца состоится показ танцевального спектакля «Подводные течения».

«Театр позитивных вибраций» представляет танцевальный спектакль «Подводные течения» – путешествие внутрь своего существа.

Действие происходит в морском царстве, там, где в водных глубинах открываются и сверкают, как жемчуг из раковин, истинные сокровища души.

Это спектакль об ощущениях существа без налёта социальности и окультуренности. Это история, раскрывающая состояния, естественные с рождения: нежность, трепет, любопытство, радость, празднование жизни, – всё то, что живёт в каждом из нас.

Волшебное действо будут создавать профессиональные танцовщики, они же – неутомимые участники игры под названием «Жизнь».



О хореографе:

Спектакль поставлен дипломированным специалистом в области современного танца Елизаветой Демидовой.

На её счету – участие в танцевальных работах российских и зарубежных хореографов: Анны Абалихиной (Москва), Maud le Pladec (Франция), Katja Mustonen (Германия), Marion Baldeon (США).

Последние 3 года Елизавета Демидова прожила в Санкт-Петербурге, где танцевала в двух пластических театрах. В 2017 году создала свой музыкально-пластический спектакль «Цветок папоротника», показанный на сцене Музыкального театра «Старый Петербург».



Время: 20 апреля, суббота, 18:00.

Место: Севастополь, пр. Нахимова, 4, театр танца В. Елизарова.

Стоимость: 300 – 700 руб.