Политолог и журналист из Германии Александр Сосновский выступит в Севастополе

По приглашению международного медиа-клуба «Формат А3» в Севастополь приедет главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог, журналист Александр Сосновский. Открытая встреча с ним состоится 15 августа в 17-00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Тема встречи – «Перестройка Европы: опасные игры». Вход на встречу свободный.

На встрече с севастопольцами Александр Сосновский, с 90-х годов проживающий в Германии, обсудит острые вопросы большой политики. Как в Европе на самом деле относятся к возвращению Севастополя и Крыма в Россию? Чего ждать россиянам во внутренней и внешней политике? Какие спорные и объединяющие точки есть у России и Запада? Переживёт ли Европа Дональда Трампа? Какие отношения у Евросоюза и США? Что вызвало трансформацию НАТО из оборонной организации в нападающую?

Александр Сосновский – главный редактор немецкого журнала «World Economy», член-корреспондент РАЕН, публицист, писатель. Профессор Международной академии культурного наследия народов мира, доцент Института международной политики и экономики в Гамбурге. В течение многих лет – автор и собственный корреспондент журнала «Огонёк», газет «Коммерсант», «Московские новости». Работал автором и соведущим телепрограммы «Германия за неделю». Статьи и аналитические материалы в разное время публиковались в изданиях “Die Welt”, “Fokus”, “Das Parlament”, “Liberale” и др. С 2005 года читает лекции о международных отношениях, экономике и культуре в гамбургском институте международной политики и экономики “Haus Rissen”, в академии Bundeswehr, FDP Berlin, CDU Hannover, Friedrich-Naumann-Stiftung. Член общества Внешней политики ФРГ (DGAP e.V), член Союза журналистов Германии. Постоянный участник телевизионных программ «Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут», «Право голоса» и др.

Все интересующие вопросы вы можете задать Александру Сосновскому на открытой встрече 15 августа в 17.00 в читальном зале Центральной библиотеки им. Толстого (г. Ленина, 51).