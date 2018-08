Политолог и журналист из Германии Александр Сосновский выступит в Севастополе

«The BEST и Я» – премьера поэтического шоу Юлии Мамочевой



3 августа в арт-клубе «Артишок» состоится премьера поэтического шоу «The BEST и Я» популярной российской поэтессы и перформансистки Юлии Мамочевой. «The BEST и Я» — это интуитивный моноспектакль, представляющий собой синтез поэтического текста и живой авторской подачи, дополненный оригинальной музыкой московского композитора Марины Гутеневой. В основе постановки — автобиографическая история самой Мамочевой, дочери лихих питерских… читать »