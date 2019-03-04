Поэтическая «Башня…» в честь Женщины

9 марта 2019     42
Поэтическая «Башня…» в честь Женщины

Самый главный  весенний праздник, 8 марта, женщины давно возвели  в ранг королевского торжества  и приучили с этим считаться весь мужской  мир. Ритуал этих мартовских дней идеально прекрасен: все для Женщины, все в её честь! И неизбежные  сердечные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки внимания. 5 марта в арт-кафе  Культурно-информационного центра  возводили  «Башню из слоновой кости», посвященную  её Величеству Женщине.

Во все времена женская красота и обаяние  вдохновляли мужчин на великие подвиги, дерзания! Сила постоянно покорялась красоте. Александр Македонский сказал: «Если бы я был женщиной, я бы покорил весь мир». Но мир он не покорил, так как был мужчиной. Попытку покорить женщин, пришедших на поэтический вечер,   предпринял   абстракционист Владимир Бойченко с  манифестом об идеальной форме, гармонии и творческой свободе.

Женщины удивительные создания! У них достаточно силы, чтобы поразить мужчин. Они могут выносить многие неприятности и конфликты, в их владении также находится радость, любовь и счастье. Они улыбаются тогда, когда им хочется кричать. Они поют, когда им хотелось бы заплакать. Они плачут, когда радуются, и смеются, когда нервничают. Сложный и эмоциональный мир женской души   раскрыли гостям поэт и хореограф  Анастасия Сорокина,  Марина Сидорец  и  дебютантка «Башни…» Наталья Рыбакова.
Впервые в «строительстве»  приняли участие ученики замечательных педагогов Ларисы Денисовой и Жанны Черкашиной: лауреат международных, всероссийских конкурсов  скрипач Тимофей Блюмин,  пианистки Тамара Петрова и Анна Голобокова.

«Сила женщины в том, что её не объяснишь при помощи психологии», – заметил писатель Оскар Уайльд. Когда Бог создавал женщину, он соединил в ней всё лучшее, что существует во Вселенной: теплоту души, нежность, гармонию изящества, женственность, лёгкость весеннего ветерка и многое, что заставляет  струны души мужчины вибрировать, а речь превращать в романтические поэтические  серенады. Любовная лирика поэта — символиста Серебряного века Александра Блока  в  прочтении заслуженного артиста Украины Виталия Таганова, неожиданного и дорого гостя на нашей «стройке», прозвучала проникновенно и вдохновенно.

Любимую сцену из репертуарного спектакля  «Бал Мессира» по мотивам романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»  представили ведущие актеры театра «Психо Дель Арт»  Оксана Таганян, Анастасия Гончарова, Александр Шамрицкий и Арсений Веденин под  виртуозную музыкальную импровизацию Дмитрия Футермана.

По традиции завершил строительство  «Башни…» почетный «каменотес» бард, поэт и журналист Владимир Губанов.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Ирины Яворской




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