Поэтическая «Башня…» в честь Женщины

Самый главный весенний праздник, 8 марта, женщины давно возвели в ранг королевского торжества и приучили с этим считаться весь мужской мир. Ритуал этих мартовских дней идеально прекрасен: все для Женщины, все в её честь! И неизбежные сердечные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки внимания. 5 марта в арт-кафе Культурно-информационного центра возводили «Башню из слоновой кости», посвященную её Величеству Женщине.

Во все времена женская красота и обаяние вдохновляли мужчин на великие подвиги, дерзания! Сила постоянно покорялась красоте. Александр Македонский сказал: «Если бы я был женщиной, я бы покорил весь мир». Но мир он не покорил, так как был мужчиной. Попытку покорить женщин, пришедших на поэтический вечер, предпринял абстракционист Владимир Бойченко с манифестом об идеальной форме, гармонии и творческой свободе.

Женщины удивительные создания! У них достаточно силы, чтобы поразить мужчин. Они могут выносить многие неприятности и конфликты, в их владении также находится радость, любовь и счастье. Они улыбаются тогда, когда им хочется кричать. Они поют, когда им хотелось бы заплакать. Они плачут, когда радуются, и смеются, когда нервничают. Сложный и эмоциональный мир женской души раскрыли гостям поэт и хореограф Анастасия Сорокина, Марина Сидорец и дебютантка «Башни…» Наталья Рыбакова.

Впервые в «строительстве» приняли участие ученики замечательных педагогов Ларисы Денисовой и Жанны Черкашиной: лауреат международных, всероссийских конкурсов скрипач Тимофей Блюмин, пианистки Тамара Петрова и Анна Голобокова.

«Сила женщины в том, что её не объяснишь при помощи психологии», – заметил писатель Оскар Уайльд. Когда Бог создавал женщину, он соединил в ней всё лучшее, что существует во Вселенной: теплоту души, нежность, гармонию изящества, женственность, лёгкость весеннего ветерка и многое, что заставляет струны души мужчины вибрировать, а речь превращать в романтические поэтические серенады. Любовная лирика поэта — символиста Серебряного века Александра Блока в прочтении заслуженного артиста Украины Виталия Таганова, неожиданного и дорого гостя на нашей «стройке», прозвучала проникновенно и вдохновенно.

Любимую сцену из репертуарного спектакля «Бал Мессира» по мотивам романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» представили ведущие актеры театра «Психо Дель Арт» Оксана Таганян, Анастасия Гончарова, Александр Шамрицкий и Арсений Веденин под виртуозную музыкальную импровизацию Дмитрия Футермана.

По традиции завершил строительство «Башни…» почетный «каменотес» бард, поэт и журналист Владимир Губанов.



Отдел информации КИЦ

Фото Ирины Яворской