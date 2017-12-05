Презентация историко-документального альбома «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман»

5 декабря 2017     21
Презентация историко-документального альбома «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман»

6 декабря в 14:00 в здании магазина-выставки Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится презентация историко-документального альбома «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман».

Организаторами мероприятия выступают Общественная организация «Наследие Святого Климента Римского», Исторический клуб «Севастополь Таврический», Севастопольское Благочиние и Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херосонес Таврический».

Данная презентация альбома открывает новый проект музея-заповедника «Знакомство с книгой», в рамках которого будут проходить представления и обсуждения научных и научно-популярных изданий, посвященных истории Крыма и Севастополя.

В альбоме собраны исторические и художественные материалы, связанные с почитанием священномученика Климента Римского, неизвестные страницы истории пещерного Свято-Климентовского монастыря, основанного в древней Инкерманской долине. Издание включает более 500 изображений, часть из которых датирована XII – XVIII веками.

Постоянной площадкой для встреч в рамках проекта «Знакомство с книгой» станет здание сувенирного магазина и выставки голограмм, в котором в 2017 году силами музея при поддержке Российского военно-исторического общества был проведен ремонт и переоснащение. Место проведения выбрано не случайно, так как отличительной чертой сувенирного магазина Херсонесского музея является широкий выбор исторической литературы, в том числе, издательств Крымского полуострова.

Метки: , ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Презентации


Арт студия ФАZА – расписание творческих встреч на декабрьских выходных Арт студия ФАZА – расписание творческих встреч на декабрьских выходных

Арт студия ФАZА приглашает всех желающих на творческие встречи самых разных культурных и интеллектуальных направлений и, вопреки традиции спонтанной подачи мероприятий, предлагает готовое расписание встреч, которые будут проходить в студии во все декабрьские выходные. Организаторы постарались: – организовать самое интересное, что только смогли придумать – собрать талантливых мастеров своего дела, которых только нашли – и… читать »

Презентация книги Платона Беседина «Дети декабря» в ЦГБ им. Л. Толстого Презентация книги Платона Беседина «Дети декабря» в ЦГБ им. Л. Толстого

2 декабря в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ленина, 51) состоится презентация новой книги севастопольского писателя Платона Беседина «Дети декабря». Платон Беседин — прозаик, критик, публицист. Родился в Севастополе. Высшие образования: радиотехническое и психологическое. Работал инженером-испытателем, педагогом, конструктором, копирайтером, сомелье и др. Автор романов «Книга Греха» (2012), «Учитель. Том 1» (2014), сборника рассказов «Рёбра… читать »

"Инопланетенок". Премьера спектакля в СТЮЗ «Инопланетенок». Премьера спектакля в СТЮЗ

9, 10, 28, 29, 30 и 31 декабря Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16) приглашает маленьких зрителей на премьеру волшебной музыкальной сказки – “Инопланетенок” -А где же звёздочки? Я вижу только светящиеся мячики… – Это не мячики. Это планеты. Если на них глядеть без телескопа, они превращаются в звёздочки… Евгений Тыщук Начало спектаклей: 9… читать »

"Чудо-Юдо и все все все!" Новогодняя премьера в КИЦ “Чудо-Юдо и все все все!” Новогодняя премьера в КИЦ

21 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) жителей и гостей Севастополя ожидает премьера музыкальной сказки для всей семьи «Чудо-Юдо и все, все, все!», созданной по мотивам известных и любимых русских сказок. Динамичный сюжет сказки, полный интриги и приключений, переносит то в царство царя Еремея, то в подводную вотчину, где правит Чудо – Юдо…. читать »

Премьерный показ художественного фильма «Всё в дыму, любовь в Крыму» с участием Михаила Пореченкова и Ирины Пеговой в к/т "Москва" Премьерный показ художественного фильма «Всё в дыму, любовь в Крыму» с участием Михаила Пореченкова и Ирины Пеговой в к/т “Москва”

22 ноября в кинотеатре «Москва» (г. Севастополь, проспект Генерала Острякова 70) состоится премьерный показ художественного фильма «Всё в дыму, любовь в Крыму». Легкая, жизнерадостная и жизнеутверждающая комедия с участием Заслуженных артистов Российской Федерации Михаила Пореченкова и Ирины Пеговой. Алена – женщина средних лет, максималистка и идеалистка, разочаровавшись в очередном мужчине, решает оставшуюся жизнь посвятить помощи… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info