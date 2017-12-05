Презентация историко-документального альбома «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман»

6 декабря в 14:00 в здании магазина-выставки Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится презентация историко-документального альбома «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман».

Организаторами мероприятия выступают Общественная организация «Наследие Святого Климента Римского», Исторический клуб «Севастополь Таврический», Севастопольское Благочиние и Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херосонес Таврический».

Данная презентация альбома открывает новый проект музея-заповедника «Знакомство с книгой», в рамках которого будут проходить представления и обсуждения научных и научно-популярных изданий, посвященных истории Крыма и Севастополя.

В альбоме собраны исторические и художественные материалы, связанные с почитанием священномученика Климента Римского, неизвестные страницы истории пещерного Свято-Климентовского монастыря, основанного в древней Инкерманской долине. Издание включает более 500 изображений, часть из которых датирована XII – XVIII веками.

Постоянной площадкой для встреч в рамках проекта «Знакомство с книгой» станет здание сувенирного магазина и выставки голограмм, в котором в 2017 году силами музея при поддержке Российского военно-исторического общества был проведен ремонт и переоснащение. Место проведения выбрано не случайно, так как отличительной чертой сувенирного магазина Херсонесского музея является широкий выбор исторической литературы, в том числе, издательств Крымского полуострова.