Презентация книги Платона Беседина «Дети декабря» в ЦГБ им. Л. Толстого

1 декабря 2017     55
Презентация книги Платона Беседина «Дети декабря» в ЦГБ им. Л. Толстого

2 декабря в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого (ленина, 51) состоится презентация новой книги севастопольского писателя Платона Беседина «Дети декабря».

Платон Беседин — прозаик, критик, публицист. Родился в Севастополе. Высшие образования: радиотехническое и психологическое. Работал инженером-испытателем, педагогом, конструктором, копирайтером, сомелье и др.

Автор романов «Книга Греха» (2012), «Учитель. Том 1» (2014), сборника рассказов «Рёбра (2014). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Новая юность», «Радуга» и др.

Колумнист изданий «Свободная пресса», «Московский комсомолец», «Известия» и др. Публикуется в ведущих журналах — «Наш современник», «Юность», «Роман-газета». Лауреат нескольких литературных премий. Рассказы переведены на английский, немецкий, итальянский языки.

Новое произведение Платона Беседина «Дети декабря» — о скрытой стороне войн и конфликтов, об изломанных судьбах людей и семей. Книга состоит из пяти взаимосвязанных повестей, объединённых временем и местом действия и происходящих на фоне политических событий последних лет в Крыму, на Украине и на Донбассе. Автор рассматривает события через призму очень личных историй. «Дети декабря» — гуманистическая книга о войне, показывающая, что человеческие отношения выше политики.

Место проведения — литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Начало в 15:00
Вход свободный.

 
Фото с сайта politnavigator.net

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