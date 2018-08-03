Презентация литературного журнала «ЛиФФт» в Артишоке

4 августа в арт-клубе “Артишок” состоится презентация литературного журнала ЛиФФт. Презентация пройдёт в формате музыкально-поэтического концерта.
Весной 2018 года рэпер LocDog и поэт Ли Гевара – казалось бы, где они могли встретиться? – попадают под одну обложку нашумевшего сборника “Живые поэты”, выпущенного в мир издательством “Эксмо”. Летом того же года они снова оказываются совсем рядом – в один день, в одном городе… Но на разных мероприятиях.
И пока один будет качать толпу на ZBFest, вторая проведёт вас сквозь тонкий полумрак поэзии и светлое эхо музыки.
Интересно, что вы найдёте по ту сторону?..
Уже три года Всероссийский литературный проект “ЛиФФт” несёт под знамёнами фестивалей литературной России идею объединения, взаимодействия и продвижения имени Писатель как одной из основополагающих скреп между народами. Не нефть и золото, а Слово – основная ценность человеческого сообщества. Теперь и Севастополь несёт в своих ладонях эту идею. Хорошо несёт, уверенно – никакие шторма не дадут нашей поэзии расплескаться.
Видите – новая звезда на небесных подмостках вспыхнула? Это и есть – мы. Севастопольские поэты.
И 4 августа в арт-клубе “Артишок” мы встретимся с вами на большой презентации первого севастопольского литературного журнала “ЛиФФт”.
Мы – это…
Ли Гевара – редактор севастопольского журнала “ЛиФФт”, поэт, актриса, блогер, член Союза литераторов России.
Маргарита Аль – главный редактор Всероссийского журнала “ЛиФФт”, основатель и учредитель проекта, поэт, издатель, член международного ПЕН-клуба.
Авторы журнала:
Андрей Маслов, Платон Беседин, Павел Сухно, Григорий Кажан, Юлия Тыжнева, Ирина Красникова, Павел Любимов, Варя Снегирёва, Алёна Дудина, Анастасия Гущина, Никита Ветров, Владимир Гвановский (проект “Контрольный выстрел”)
Спецгости:
Юлия Мамочева – поэтесса, переводчица, перформансистка, лауреат Бунинской премии (Москва)
Марина Гутенева – поэт, композитор, автор песен (Москва)
Николай Волков – музыкант, автор-исполнитель (Севастополь)
Бонус для зрителей – мастер-класс по плетению кос от Дарьи Иценковой.
Начало мастер-класса – 17:30.
Начало концерта – 18:00.
Адрес: ул. Сенявина, 4 (Арт-бухта, рядом с набережной).
Вход для зрителей – 300 рублей (оплата при входе).
Бронь столов – по телефону: +7(978)828-34-00