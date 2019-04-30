Премьера моноспектакля Арсения Веденина «Отцы и дети. Наше время»

24 апреля в поэтическом театре «Башни из слоновой кости» Культурно-информационного центра состоялась премьера моноспектакля «Отцы и дети. Наше время».

Идея поставить моноспектакль принадлежит автору пьесы, актеру театра драмы «Психо Дель Арт» Арсению Веденину, который дебютировал как режиссёр-постановщик и сыграл в нём главную роль. Горькая исповедь юноши, полная тяжелых воспоминаний и неизжитых обид, рисует перед зрителем картины его безрадостного детства и отрочества. Ребёнок, имеющий семью (его растят в любви мама и бабушка), но лишенный заботы отца, вырастает внутренне надломленным, и эта надломленность приводит к трагедии: к 30 годам главный герой не может обрести личного счастья, создать семью, стать счастливым. В постановке показано это жёстко и убедительно.

Почему отец оставил семью, зная, что родился ребенок с проблемами со здоровьем? Должен ли ребенок оправдывать родительские ожидания, и как быть, если он их всё-таки не оправдывает? На чем держится уважение и любовь к отцу – на душевной близости? На самом факте родства? Кто несёт главную ответственность за судьбу ребёнка – он сам или воспитавший его взрослый? …А если этот взрослый сам беспросветно несчастен, то виноват ли он в том, что и ребенок не видит в жизни никакого света? Есть ли оправдание ответной жестокости? Спектакль не дает ответа на эти и многие другие непростые вопросы, но заставляет над ними задуматься.

Я бы отнесла, все что происходило на творческой площадке к какому-то невероятному сеансу психотерапии. Когда вас заклинит от однообразной, сытой жизни или вдруг вы почувствуете, что начинаете надуваться от собственной значимости и гордости, и вас это начинает настораживать и пугать (как думающего человека!), вам обязательно надо идти на моноспектакль Арсения. Чтобы пройти этот сеанс и «вернуться к себе» способному сопереживать и дарить любовь.



Ирина Яворская

Фото Натальи Чёрной