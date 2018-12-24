23 декабря в Культурно-информационном центре с аншлагом прошла премьера музыкальной сказки «Тайна заколдованного царевича»

24 декабря 2018     98
23 декабря в Культурно-информационном центре с аншлагом прошла премьера музыкальной сказки «Тайна заколдованного царевича»

Спектакль создан по мотивам известного произведения писателя Сергея Аксакова о купеческой дочке, которая нашла своё счастье благодаря алому цветку из заколдованного леса. По мнению режиссёра-постановщика спектакля и автора сценария Юлии Курлыковой детей необходимо знакомить с волшебной и поучительной русской сказкой, с  истоками национальной культуры.

Перед зрителями разворачивается  трогательная история о вечном противостоянии добра и зла, о верности и вероломстве, о том, что большая взаимная любовь может творить чудеса. Ведь именно любовь, соединившая главных героев сказки Настеньку (её роль сыграла Мария Мандзий)  и Чудище (его образ воплотил Ильдар Дусалиев), смогла развеять чары злой колдуньи (Татьяны Капустинской) и вернуть в мир людей добро. Особо стоит отметить, что в характерных ролях завистливых сестер,  молодого купца Егора и  отца трех дочерей Степана  наиболее полно раскрылись  актерские дарования Инны Кулик и Натальи Рачок, Александра Шамрицкого и Александра Потехина.

Директор КИЦ  Татьяна Зенина  поздравила  всех с  премьерой,  пожелала  спектаклю счастливой сценической жизни и бесконечной зрительской любви.

Старая добрая  сказка в новом прочтении будет интересна и детям, и взрослым, ведь её главная мысль  осталась неизменной — это исцеляющая и всепобеждающая сила любви. Посмотрите  музыкальный спектакль всей семьей! Встреча с волшебным миром сказки, без сомнения, подарит вам новогоднее настроение!

 
Отдел информации КИЦ
Фото Натальи Чёрной

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