23 декабря в Культурно-информационном центре с аншлагом прошла премьера музыкальной сказки «Тайна заколдованного царевича»

Спектакль создан по мотивам известного произведения писателя Сергея Аксакова о купеческой дочке, которая нашла своё счастье благодаря алому цветку из заколдованного леса. По мнению режиссёра-постановщика спектакля и автора сценария Юлии Курлыковой детей необходимо знакомить с волшебной и поучительной русской сказкой, с истоками национальной культуры.

Перед зрителями разворачивается трогательная история о вечном противостоянии добра и зла, о верности и вероломстве, о том, что большая взаимная любовь может творить чудеса. Ведь именно любовь, соединившая главных героев сказки Настеньку (её роль сыграла Мария Мандзий) и Чудище (его образ воплотил Ильдар Дусалиев), смогла развеять чары злой колдуньи (Татьяны Капустинской) и вернуть в мир людей добро. Особо стоит отметить, что в характерных ролях завистливых сестер, молодого купца Егора и отца трех дочерей Степана наиболее полно раскрылись актерские дарования Инны Кулик и Натальи Рачок, Александра Шамрицкого и Александра Потехина.

Директор КИЦ Татьяна Зенина поздравила всех с премьерой, пожелала спектаклю счастливой сценической жизни и бесконечной зрительской любви.

Старая добрая сказка в новом прочтении будет интересна и детям, и взрослым, ведь её главная мысль осталась неизменной — это исцеляющая и всепобеждающая сила любви. Посмотрите музыкальный спектакль всей семьей! Встреча с волшебным миром сказки, без сомнения, подарит вам новогоднее настроение!



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной