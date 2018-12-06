Музыкальные впечатления от поэзии Сергея Есенина – премьера программы «Есенинская Русь» оркестра русских народных инструментов

Оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России» Культурно-информационного центра под управлением заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королевой умеет удивлять. Каждая новая концертная программа коллектива — это не только удивительные звуковые краски, но ещё и оригинальное прочтение музыкальных произведений.

Премьера программы «Есенинская Русь», состоявшаяся 29 ноября в концертном зале КИЦ, убедила севастопольских зрителей в том, что нет предела совершенству! Действо, происходившее на сцене, сложно назвать концертом. Скорее его можно сравнить с музыкальным спектаклем. Музыка и поэтические образы, конферанс Инны Кулик и Александра Шамрицкого – всё было органично соединено в концертной программе и создавало ощущение полного погружения зрителей в творчество великого русского поэта XX века. Бесспорно, вся поэзия Есенина — музыка! В ней и плач флейты, и звонкий голос бубенцов, и задорный напев тальянки, и песня соловья, и шум берез, и говор речушки, и перезвон колоколов. «Музыка и поэзия С.Есенина – это тема бескрайняя и бездонная. Каждая строчка его музыкальна, каждое стихотворение просится стать песней. Ему был дан великий дар — слышать музыку природы. Вместе с ним и мы слышим «песню вьюг», верим, что «неровные луга поют крапивой», что «скрипкой поёт луна» и «плачет метель».

«Сергей Есенин обладал необычайным чувством ритма, но нередко, прежде чем положить свои лирические стихи на бумагу, проигрывал их, видимо для самопроверки, на рояле, испытывая их на звук и на слух, а, в конечном счёте, на кристальную чистоту и умение проникать в сердце и душу слушателя», – отметила художественный руководитель и главный дирижер оркестра Л.А.Королёва.

О «стране березового ситца», шуме зеленых дубрав, серебристой луне, степных раздольях, цветущих лугах и бесконечной любви к Родине пели солисты, лауреаты международных фестивалей и конкурсов Михаил Игнатов и Жанна Смолего. А виртуозное исполнение композиций оркестром объединяло все номера в единый музыкально-поэтический спектакль. Дирижер Людмила Королева создавала на глазах зрителей музыку высшего качества.

Гениальные поэтические сочинения Сергея Есенина звучали в этот вечер в великолепном исполнении актёра Александра Шамрицкого.

«Возгласы «Браво!», букеты цветов, продолжительные овации восторженных зрителей – лишь маленькая толика того, что, без сомнения, заслужили музыканты и солисты, выступавшие этим вечером на сцене. Замечательно, что севастопольская публика получила колоссальное эстетическое удовольствие от Есенинской поэзии, переложенной на язык музыки»,- поздравляя музыкантов оркестра с премьерой, отметила директор КИЦ Татьяна Зенина.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой