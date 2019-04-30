Мы одной крови: на сцене Культурно-информационного центра состоялась премьера спектакля «Джунгли»

30 апреля 2019     67
Мы одной крови: на сцене Культурно-информационного центра состоялась премьера спектакля «Джунгли»

24 апреля на сцене Культурно-информационного центра состоялась премьера спектакля «Джунгли».

«Спектакль  создан по мотивам знаменитого произведения Р.Киплинга «Книга джунглей».  Для нашей  театральной студии  это творческий эксперимент. В спектакле   юные актеры   играют вместе с профессионалами: роль Балу исполняет актер Севастопольского театра юного зрителя А.Безродный, главного злодея — тигра  Шер-Хана — ведущий актер театра драмы «ПсихоДельАрт» А.Шамрицкий», — рассказала руководитель театральной студии «А-ФИшКа», режиссер-постановщик Светлана Городничева.

Стоит отметить, что данная сценическая версия отличается не только оригинальным подходом к литературному материалу, но и  к музыкальному, а также световой партитуре. Спектакль «Джунгли» – это, на первый взгляд,  лишь несколько эпизодов из жизни  главных героев  – мальчика Маугли, вождя волчьей стаи Акела, медведя Балу, тигра Шер — Хана,  удава Каа… Жители джунглей живут по своим особым, жестоким, но справедливым законам. Закон джунглей превыше всего. Но есть те, кто нарушает эти законы. Это Шер — Хан – главный враг Маугли. Но даже победив его, Маугли вынужден покинуть джунгли. Его место среди людей. Стремление  человека сделать мир лучше, справедливее – вот главная тема спектакля.

Зрительское внимание захватывает  не только динамично развивающийся  сюжет о приключениях человеческого детеныша, воспитанного волчьей стаей, но и  декорации, в полной мере передающие атмосферу опасных джунглей.

Все юные  артисты (в спектакле занято 130 человек!) сыграли свои роли блестяще,  со свойственной только детям непосредственностью и органичностью! Особых слов восхищения достойны грим и костюмы актеров, стилизованные под того или иного зверя. Это позволило исполнителям, оставаясь в «человеческом» облике,  более точно передать   с помощью пластики образы  обитателей джунглей.

Директор КИЦ Татьяна Зенина поздравила  актёров  и  режиссёра Светлану Городничеву  с премьерой. «Посмотрев спектакль, я  в очередной раз убедилась в том, что  в нашей театральной студии  занимаются одаренные дети, которым многое уже под силу. Участие в постановке «Джунгли»  позволило им сделать серьезный шаг вперед в плане творческого роста, а зрители  получили  массу положительных эмоций от встречи с  любимыми  героями  произведения   мудрого писателя Р.Киплинга»,- отметила Т.Зенина.

 
Отдел информции КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


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