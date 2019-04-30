Мы одной крови: на сцене Культурно-информационного центра состоялась премьера спектакля «Джунгли»

24 апреля на сцене Культурно-информационного центра состоялась премьера спектакля «Джунгли».

«Спектакль создан по мотивам знаменитого произведения Р.Киплинга «Книга джунглей». Для нашей театральной студии это творческий эксперимент. В спектакле юные актеры играют вместе с профессионалами: роль Балу исполняет актер Севастопольского театра юного зрителя А.Безродный, главного злодея — тигра Шер-Хана — ведущий актер театра драмы «ПсихоДельАрт» А.Шамрицкий», — рассказала руководитель театральной студии «А-ФИшКа», режиссер-постановщик Светлана Городничева.

Стоит отметить, что данная сценическая версия отличается не только оригинальным подходом к литературному материалу, но и к музыкальному, а также световой партитуре. Спектакль «Джунгли» – это, на первый взгляд, лишь несколько эпизодов из жизни главных героев – мальчика Маугли, вождя волчьей стаи Акела, медведя Балу, тигра Шер — Хана, удава Каа… Жители джунглей живут по своим особым, жестоким, но справедливым законам. Закон джунглей превыше всего. Но есть те, кто нарушает эти законы. Это Шер — Хан – главный враг Маугли. Но даже победив его, Маугли вынужден покинуть джунгли. Его место среди людей. Стремление человека сделать мир лучше, справедливее – вот главная тема спектакля.

Зрительское внимание захватывает не только динамично развивающийся сюжет о приключениях человеческого детеныша, воспитанного волчьей стаей, но и декорации, в полной мере передающие атмосферу опасных джунглей.

Все юные артисты (в спектакле занято 130 человек!) сыграли свои роли блестяще, со свойственной только детям непосредственностью и органичностью! Особых слов восхищения достойны грим и костюмы актеров, стилизованные под того или иного зверя. Это позволило исполнителям, оставаясь в «человеческом» облике, более точно передать с помощью пластики образы обитателей джунглей.

Директор КИЦ Татьяна Зенина поздравила актёров и режиссёра Светлану Городничеву с премьерой. «Посмотрев спектакль, я в очередной раз убедилась в том, что в нашей театральной студии занимаются одаренные дети, которым многое уже под силу. Участие в постановке «Джунгли» позволило им сделать серьезный шаг вперед в плане творческого роста, а зрители получили массу положительных эмоций от встречи с любимыми героями произведения мудрого писателя Р.Киплинга»,- отметила Т.Зенина.



Отдел информции КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой