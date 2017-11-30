Премьерный показ художественного фильма «Всё в дыму, любовь в Крыму» с участием Михаила Пореченкова и Ирины Пеговой в к/т “Москва”

22 ноября в кинотеатре «Москва» (г. Севастополь, проспект Генерала Острякова 70) состоится премьерный показ художественного фильма «Всё в дыму, любовь в Крыму».

Легкая, жизнерадостная и жизнеутверждающая комедия с участием Заслуженных артистов Российской Федерации Михаила Пореченкова и Ирины Пеговой.

Алена – женщина средних лет, максималистка и идеалистка, разочаровавшись в очередном мужчине, решает оставшуюся жизнь посвятить помощи людям.

На этом пути ее ждут встречи с самыми разными людьми и попадание в смешные и странные обстоятельства.

Алена не только помогает людям, обратившимся к ней, но еще и, совершенно случайно, делает счастливыми своих друзей.

Есть у Алены «розовая мечта детства» — она мечтает встретить десятиклассника, который её, тогда первоклассницу, нес на плече во время последнего звонка.

Случайно Алена встречает и этого повзрослевшего мальчика.

Эта встреча с ее детской любовь является бонусом Алене за ее стремление делать добро.

Это – вторая работа киностудии «Крым Кино». Киностудия возрождает в Крыму собственное кинопроизводство, давая возможность работать на кинопроизводстве крымским артистам, дизайнерам, гримерам, осветителям, всем, кто любит не только смотреть, но и «делать» кино.

Съёмки фильма проходили в Севастополе и Симферополе в 2016 году.

В мероприятии примут участие режиссёр и сценарист Виталий Викторович Павлов, Михаил Пореченков и севастопольские актёры театра и кино: Геннадий Яковлев, Борис Талах, Татьяна Бурнакина, Эдуард Безродный, Виктория Шпаковская.

План мероприятия:

17:00 – общение режиссёра и артистов с журналистами, сбор гостей (фойе кинотеатра );

17:30 – встреча творческого состава фильма со зрителями (большой зал кинотеатра);

18:30 – 19:40 – премьерный показ фильма.

После премьеры фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «Москва» с 23 по 30 ноября.

Билеты — в кассе кинотеатра.