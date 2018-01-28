Премьеры Театра им. Лавренева: Шекспир против Мольера

Современный театр должен удивлять. Непременно! Будь то подмостки театральной студии или прославленная академическая сцена. Всегда должно быть место удивлению, даже если речь идет о классических произведениях. Вернее сказать, тем более, если речь идет о них.

Вероятно, так решили и в Театре им.Лавренева, осуществив за последнее время две интересные постановки по произведениям классиков — Шекспира и Мольера.

По режиссерской подаче спектакли получились совершенно разные, что совсем не случайно — шекспировский «Сон в летнюю ночь» поставила режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская, мольеровский «Тартюф» — Юрий Маковский.

Для актеров же, занятых в обоих спектаклях, это был любопытный эксперимент и возможность фантазировать, придумывать. В этот процесс оказались вовлечены, кажется, все создатели и участники спектакля.

Всем спать!

«Сон в летнюю ночь» — это сказочная шекспировская комедия об античных афинянах, превращенная в постановке Е.Гранитовой-Лавровской в поистине феерическое дурачество.

Елена влюблена в Деметрия, Деметрий — в Гермию, Гермия — в Лиcандра, и это взаимно. Есть еще отец Гермии, который смешивает все карты, пытаясь выдать дочь за нелюбимого Деметрия, в чем ему как будто потакает герцог Тезей. Ночью молодые люди сбегают подальше от афинского закона и от родительских советов в герцогский лес, где они будут окончательно запутаны (и потом, конечно, распутаны) чарами царя эльфов Оберона. Все, что происходит, — сплошная игра, порой сложная и опасная, иногда наивная. В этой игре все смешалось — сон и явь. Кажется, все происходит вроде бы по-настоящему, но как-то на ощупь. Реальность легко уступает место непостижимости, в которой не работают законы физики, да и все остальные законы тоже. Вы спите, господа, вы спите!

Охотно верится, что изначально жесткой конструкции спектакля не было, эта самая конструкция составилась уже в ходе репетиций, в которых основное место заняли актерские, почти этюдные импровизации.

Это действительно был новый опыт — между расставленными режиссером маячками оставлено свободное пространство, которое заполнялось, зарастало сценическим действием от репетиции к репетиции.

Работа над спектаклем шла под девизами «Все, что угодно, только не банально!» и «Любой театр, кроме скучного».

Так и получилось. Лавреневский «Сон в летнюю ночь» получился, да, неоднозначным, но только не скучным! Впрочем, мнения по поводу самого спектакля разделились кардинально — от резкого неприятия до полного восторга. Вероятно, именно таким должен быть театр: будоражащим и провоцирующим! Не случайно в спектакле использованы режиссерские техники наложения разных сценических планов в разных динамиках.

Рассказывают, что Е.Гранитова-Лавровская работает с актерами в особом формате — давая простор для творчества. При этом предпремьерные дни ни для кого не становятся драмой с элементами трагедии, сопровождаемые возгласами: «Все пропало! Не успеваем!». Доработки случаются уже после премьеры и тоже без суеты. Так было и в случае «Сна…». Поэтому очередной премьерный спектакль будет отличаться от первых.

Другое дело, что степень восприятия зависит исключительно от готовности погрузиться в эту нереальную феерию сна, принять иную систему координат. Решайтесь!

Остается назвать имена тех, кто создает волшебство сна: это молодые артисты флотского театра: Николай Коваленко (Лисандр), Любовь Климкина (Елена), Татьяна Стасюк (Гермия), Валерий Александрин (Деметрий), Никита Белимов (Пэк), Анастасия Жучкова (Фея), Геннадий Ченцов (Оберон), Оксана Осипова (Титания), Александр Наумов (Тезей), Ксения Громова (Ипполита) и др.

Старые формы — новые смыслы

— Нередко видимость обманывает нас. Опасно доверять тому, что видит глаз, — эта цитата из блестящей комедии французского комедиографа Жана Батиста Мольера «Тартюф» стала эпиграфом одноименного спектакля, поставленного в драмтеатре ЧФ.

Общеизвестно, что спектакль по мольеровской пьесе уже более 300 лет с неизменным успехом идет на театральных подмостках. И все же каждая постановка — это поиск новых форм и смыслов.

«Тартюф» на флотской сцене в постановке главного режиссера театра заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского — это еще одна попытка порассуждать о пагубности обмана, губительности самообмана, а еще о том, как коварна, изощренна и изворотлива бывает ложь и беззащитна истинная добродетель. Постановка получилась яркой, динамичной, наполненной юмором, обращенным в зрительный зал.

В спектакле вообще много удачных актерских работ. Ритмический рисунок спектаклю придает и образ бойкой служанки Дорины в исполнении Ксении Громовой.

В целом речь идет о классическом прочтении пьесы, спектакль вполне можно было бы рекомендовать школьникам для программного просмотра: объемные монологи, выраженная расстановка акцентов «хороший — плохой»…

Хотя, пожалуй, слишком выраженная. А хотелось бы меньше прямолинейности. Вот, например, сам Тартюф (Александр Науменко) при всей предполагаемой каверзности образа в спектакле выглядит не изощренным злодеем, а самоуверенным проходимцем. И если с самого начала зрителям это совершенно очевидно, возникает вопрос: на чем, собственно, основана наивность отца благородного семейства Оргона, доверившегося Тартюфу и не желающего слушать своих жену и детей?

Разуверять Оргона, абсолютно убежденного в святости своего кумира Тартюфа, приходится довольно непуританской и одновременно комичной сценой соблазнения супруги Оргона. Ну это ладно!

И все-таки хотелось бы видеть образ главного героя в большей проработке, а не кнопочно переключаемым от белого к черному, вернее сказать, от серого к фиолетовому.

В целом же зрители с интересом приняли и продолжают принимать спектакль. И не только они. Спектакль «Тартюф» в ноябре 2017 года стал участником фестиваля драматических театров Минобороны России «Звездная маска» и был высоко оценен профессиональным жюри фестиваля.



Источник sevastopol.press – Щербакова Евгения