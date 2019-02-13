«Пресса и читатель в прицеле информационной войны» – открытая встреча с Владимиром Мамонтовым

15 феврале в Севастополе состоится открытая встреча с мэтром журналистики – Владимиром Мамонтовым. Он приедет по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Открытая встреча с Владимиром Мамонтовым пройдёт в 14-00 в конференц-зале корпуса «Фесто» Севастопольского Государственного Университета (ул. Университетская, 33). Тема встречи – «Пресса и читатель в прицеле информационной войны».

Владимир Мамонтов – культовая фигура, мэтр советской и российской журналистики, посвятивший профессии более 40 лет. В настоящее время является генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда». В прошлом – главный редактор газеты «Известия», шеф-редактор и один из создателей «толстушки» – пятничного номера «Комсомолки», чей тираж (3,5 миллиона экземпляров) установил рекорд тиража на постсоветском пространстве. Также Владимир Мамонтов широко известен по резонансным колонкам в ведущих СМИ и участием в телевизионных передачах в качестве постоянно эксперта.

Секреты успешной журналистики, правила и тренды информационной войны, умение отличить правду от неправды и постправды, особенности информационного века – об этом и многом другом Владимир Мамонтов расскажет на открытой встрече, которая состоится 15 февраля в 14.00 в конференц-зале корпуса «Фесто» СевГУ.

Вход свободный.