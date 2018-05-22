Просветительский марафон Екатеринбург-Севастополь

26 мая в 16.30 в Атриуме (ТРЦ Муссон) состоится встреча с Никитиной Светланой Геннадьевной, создателем Школы Риторики «Равновесие», филологом, ритором, психологом, специалистом по речевым коммуникациям. Светлана Геннадьевна является Почётным работником общего образования РФ и автором книг по грамотному речевому общению.



Мы живём в информационном времени. И поток информации увеличивается каждые полтора года вдвое! Если не уметь работать с информацией, то можно просто утонуть в этом огромном потоке. Значит, надо учиться думать, говорить, выбирать важное.

Современный человек проводит в устном общении более 70% своего времени. Расход чистого времени на беседы у жителя Земли составляет почти 3 года, т.е. каждый из нас за жизнь успевает «наговорить» примерно 400 томов по 1000 страниц!

Говорим мы много, но делаем это плохо: общение людей, не получивших специальной речевой, риторической подготовки, успешно лишь на 50%, потому что половина информации теряется при передаче (неумение выразить мысли, подобрать точные слова, неумение слушать и устанавливать психологический контакт).

Сегодня успешно развиваются именно те направления человеческой деятельности, которые базируются на речевом общении. Поэтому так востребованы специалисты, умеющие креативно мыслить, внимательно слушать, убедительно говорить.

Организаторы приглашают всех желающих к интересному диалогу о живом человеческом общении.



Вы узнаете о коммуникации самые главные секреты:

1. 13 правил хорошего общения.

2. Чёртова дюжина, или Антиправила общения.

3. Речевое событие.

4. Речевой имидж.

5. Словесный аукцион.

6. Стиходар.

7. Словотворчество.

8. Игры Красноречия.

9. Тавтограммы.

10. Буриме.

11. Эмоциональность речи.

12. Объяснялки.

13. Речёвки и частушки.

Каждому гостю авторский подарок.

Место проведения: ТРЦ Муссон

Контакты организаторов: +7978 888 13 73

Регистрация обязательна.