«Протест чёрному платью» – театрально-художественное действо в Центре РАМА

В заключительный день фестиваля «В Раме», 26 августа в 19:00 в центре РАМА (Репина, 21, АНГАР) пройдет театрально-художественный перформанс одной актрисы и двух художников «Протест чёрному платью».

Это художественная акция, демонстрационный сеанс быстрых набросков с натуры художников Владимира и Виктора Новиковых, который будет проходить одновременно с пластическим перформансом Юлии Догода.

Мини-выставка графических штудий будет появляться прямо на глазах зрителей одновременно с пластическим спектаклем актрисы. Движение перейдет из танца на лист бумаги, станет фактурой, линией, сконцентрирует в себе всю силу эмоций актера в одном графическом штрихе.