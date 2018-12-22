Путешествие за Рождественской звездой

16 декабря в Культурно-информационном центре состоялась премьера концерта — сказки «Путешествие за Рождественской звездой».

«В преддверии новогодних и рождественских праздников нам хотелось подарить юным севастопольским зрителям музыкальную сказку, наполненную яркими и позитивными эмоциями. Важно отметить, что наш проект — социальный. Он ориентирован на детей с ограниченными физическими возможностями и особенностями развития, детей из детских домов, из малообеспеченных, многодетных семей»,- рассказала автор идеи, директор КИЦ Татьяна Зенина.

Сказочная атмосфера царила в фойе центра: новогоднее убранство залов, тематические живописные работы А.Моисеенко, инсталляции и фотозоны. Перед концертом у всех желающих была возможность посетить мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров под руководством волонтеров из «Команды жизни» и расписать имбирно-медовые пряники вместе с пряничных дел мастерами из компании «Севастопольский пряник».

В этот день свободных мест в зрительном зале не было! Стоит отметить, что режиссеру-постановщику, заслуженной артистке России Ольге Панкратовой удалось заинтриговать публику с первой минуты и вовлечь в круговорот событий. Интересная сюжетная линия, оригинальные декорации, различные спецэффекты, музыкальный материал, использование видеозарисовок и анимации усиливало эффект погружения в мир сказки. По сюжету две сестры (их роли исполнили талантливые юные актрисы Елизавета и Ангелина Астаховы), главные героини музыкального представления, отправились в увлекательное путешествие по волшебным странам Фантазий и Грез, чтобы найти Рождественскую звезду и загадать самое заветное желание. Конечно, им пришлось пройти очень непростой путь, полный приключений и захватывающих событий. Отважные сестры справились с трудностями и доказали, что чудеса случаются там, где в них верят, и с помощью Рождественской звезды зажгли в сердцах зрителей огонь любви, веры, надежды и добра. Вместе с ними блестяще воплотили режиссерский замысел на сцене артисты театральных студий «Город С», «А – ФИШкА», солисты Дмитрий Морозов, Мария Мандзий, музыкант-виртуоз Константин Неделев, участники вокальных коллективов «Маленький принц» и «Марьины кудесы», танцоры школы-студии А. Духовой TODES в г.Севастополе, студии классического балета «Классик», хореографических ансамблей «Атлантика», «Мистериум», ансамбля бального танца «Мириданс».



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной