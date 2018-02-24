«Россия – Запад: борьба за лидерство и поиск идентичности» – открытая встреча в Андраником Миграняном в библиотеке Толстого

24 февраля 2018     26
«Россия – Запад: борьба за лидерство и поиск идентичности» - открытая встреча в Андраником Миграняном в библиотеке Толстого

По приглашению международного медиа-клуба «Формат А3» в Севастополь приедет известный историк и политолог Андраник Мигранян. Открытая встреча с ним состоится 27 февраля в 17:00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Тема встречи – «Россия – Запад: борьба за лидерство и поиск идентичности».

Андраник Мигранян – один из ведущих в мире специалистов по российско-американским отношениям, более четверти века изучающий данный вопрос. Задать вопросы Андранику Миграняну об истории и перспективах российско-американских отношений, победе национализма над глобализмом и возможности пересмотра политического вектора, сложившегося после Второй мировой войны, можно на открытой встрече.

Андраник Мигранян – известнейший российский историк и политолог, член первого и второго состава Общественной палаты Российской Федерации, кандидат исторических наук. В 80-х годах Мигранян был ведущим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований РАН. В 1990-91 годах читал лекции по экономике и политологии в Университете Сан-Диего (США). Параллельно проводил семинары, выступал с лекциями в разных городах Америки, в частности в Колумбийском университете, Стенфорде и Кембридже. Миграняну предлагали остаться в США навсегда, но он отказался, считая, что его место в России. В 1992-93 годах руководил Центром по изучению социально-политических проблем и межгосударственных отношений СНГ. Позднее Мигранян занимал должность главного советника Комитета по международным отношениям Верховного Совета России, был членом Президентского совета и главным экспертом Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ. В 2008-2015 возглавлял нью-йоркское представительство Института демократии и сотрудничества.

Открытая встреча с ним состоится 27 февраля в 17:00

Место проведения: читальный зал Центральной библиотеки им. Толстого (г. Ленина, 51).

Вход на встречу свободный.

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