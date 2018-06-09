В Севастополе состоялась пресс-конференция, посвященная Юбилейному V Севастопольскому Офицерскому Балу

7 июня 2018     126
В Севастополе состоялась пресс-конференция, посвященная Юбилейному V Севастопольскому Офицерскому Балу

6 июня в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А.В. Луначарского состоялась официальная пресс-конференция, посвященная проведению Юбилейного V Большого Севастопольского Благотворительного Офицерском Бала. В ней приняли участие руководитель проекта «Севастопольский Офицерский Бал» Екатерина Графодатская, художественный руководитель, главный танцмейстер события Дмитрий Платов, вице-губернатор Илья Пономарев, начальник отдела Управления по работе с личным составом Черноморского флота Российский Федерации Вячеслав Витольд, депутат Законодательного собрания города Севастополя Татьяна Щербакова, руководитель Севастопольской Бизнес Группы «РНКБ» (ПАО) Геннадий Каковкин.

Первой слово взяла Екатерина Графодатская. Она рассказала, что в этом году Бал побил свой прошлогодний рекорд по количеству участников среди офицерских и гражданских пар.

– Юбилейный Бал посвящен женщине, ее главным качествам – вдохновению, рождению, энергии и созидательной силе, – пояснила Екатерина Графодатская.

Руководитель проекта «Севастопольский Офицерский Бал» также добавила, что в этом году событие приобрело статус международного.
– В этом году у нас важное событие, впервые к нам приедет делегация иностранных представителей – военных атташе со своими супругами. Таким образом с этого года Севастопольский Офицерский Бал смело можно назвать международным», — сообщила Екатерина Графодатская.

Начальник отдела Управления по работе с личным составом Черноморского флота Российский Федерации Вячеслав Витольд в свою очередь отметил, что на флоте уже стало приятной традицией в самом начале весны начинать подготовку к Балу.

– Бал из года год становится все лучше. Говорю об этом как непосредственный участник мероприятия – трижды танцевал, – сообщил Вячеслав Витольд. – Улучшается организация, лучше подготовлены танцевальные пары. У нас на Черноморском флоте уже есть особый клуб офицеров, которые, можно сказать, стали фанатами бальных танцев. Конечно, и наши спутницы жизни всегда готовы участвовать в таких мероприятиях. Флот продолжает и будет продолжать поддерживать Севастопольский Офицерский Бал. Командование флота проявляет активную заинтересованность данным мероприятием и оно также будет участвовать в Балу.

Напомним, что Юбилейный V-й Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал «Бегущие по волнам» состоится 11 июня на площади Михайловской береговой батареи. Самое масштабное культурное событие Крыма будет посвящено сразу нескольким важным датам – Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота. Событие ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота Российской Федерации, поддержке Правительства г. Севастополя и Правительства Республики Крым, госкорпорации «Ростех».

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