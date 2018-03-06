Севастопольские гастроли интерактивного театра «Мягкий знак»

АНО «Центр формирования гражданской культуры» объявляет о старте севастопольских гастролей мобильного интерактивного театра «Мягкий знак» со спектаклем «В гостях у Ивана».

Театр «Мягкий знак» основан в 2015 году профессионалами театрального искусства из Севастопольского ТЮЗа и театра им. Б.Лавренёва. Главной его особенностью является мобильность и интерактивность всех выпускаемых спектаклей и перфомансов.

Спектакль «В гостях у Ивана» – это сказка-квест для детей младшего школьного возраста, призванная привить экологическую культуру и бережное отношение к природе. Это обучающий спектакль, где юный зритель принимает самое активное участие в разрешении конфликта. После спектаклей дети вместе с героями сказки проводят театрализованный субботник, что даёт им возможность закрепить на практике, полученные навыки. Помимо этого, в рамках проекта будет организовано ещё много различных активностей.

Гастроли пройдут по 10 муниципальным образованиям г.Севастополя с 2 апреля по 30 июня. Всего будет сыграно 20 спектаклей.

Пресс-конференция состоится 9 марта в 11:00 в Центре творческих индустрий РАМА (ул. Репина 21). Команда проекта анонсирует будущие спектакли и объяснит, как на них попасть (совершенно бесплатно).

Проект поддержан

– Фондом президентских грантов;

– Главным управлением культуры г. Севастополя;

– Управлением по делам молодёжи и спорта г.Севастополя;

– Севастопольскими театрами им. Б. Лавренёва и Театром юного зрителя.