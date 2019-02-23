Севастопольский концерт Бранимира – презентация альбома «Три сына»

22 февраля 2019     68
Севастопольский концерт Бранимира - презентация альбома «Три сына»

16 марта в Севастополе в рок-клубе «Ветерок» состоится концерт одного из самых парадоксальных и самобытных рок-бардов современности – Бранимира.

На счету Бранимира несколько альбомов, гастроли по России и Ближнему Зарубежью (Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Германия, Таиланд), выступление на одной сцене с многими видными деятелями отечественной андеграундной культуры (Александр Чернецкий, Вадим Степанцов, «Рада и Терновник», «Церковь Детства», «Адаптация», «FPG», «Манагер и Родина», «Хроноп», «Выход», и др.), положительные отзывы коллег по цеху. Совместные композиции с Захаром Прилепиным, а так же такими группами как 25\17 и Аффинаж.

Исполнителя отличает мощная подача, сильная живая энергетика, хорошая брутальная поэзия и беспощадное отношение к придуманной людьми розовой реальности. Его концерты напоминают магические действа, мессы, тренинги по пересмотру взглядов на окружающий мир – неповторимая особая атмосфера. Зарисовки из жизни маргинальных элементов сменяются бодрыми казачьими песнями. А серьезные песни соседствует с легким непринужденным стенд-апом.

Концерт состоится по адресу: улица Гоголя, 19
Начало в 20:00
Вход 300 р.




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Презентации


«Пресса и читатель в прицеле информационной войны» - открытая встреча с Владимиром Мамонтовым «Пресса и читатель в прицеле информационной войны» – открытая встреча с Владимиром Мамонтовым

Владимир Мамонтов – культовая фигура, мэтр советской и российской журналистики, посвятивший профессии более 40 лет. В настоящее время является генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда».

«Дракон Бамбуковых островов» - премьера спектакля по сказке Анны Богачёвой «Дракон Бамбуковых островов» – премьера спектакля по сказке Анны Богачёвой

16 февраля в Севастопольском Театре Юного Зрителя состоится премьера спектакля «Дракон Бамбуковых островов» по сказке Анны Богачёвой. Жил Дракон за высокой горой и пугал весь Бамбуковый остров. Кун Линь и Джан Линь отправились на бой с Драконом.

«Ночь Святого Валентина» в театре драмы «Прихо Дель Арт» «Ночь Святого Валентина» в театре драмы «Психо Дель Арт»

Тема стара как мир: Он, Она и Он. Никаких измен – всего одна ночь воспоминаний, после которых не захочется жить. Недосказанность, недоказуемость, неверие. Что делать, когда жизнь становится сплошным «не»?

«Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» - презентация научной монографии Галины Николаенко «Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» – презентация научной монографии Галины Николаенко

6 февраля в выставочном зале Античного корпуса Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась презентация научной монографии Г.М. Николаенко «Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников».

Городской конкурс «Севастопольская красавица - 2019» Городской конкурс «Севастопольская красавица – 2019»

Конкурс «Севастопольская красавица» – самый продолжительный культурно-массовый проект в современной истории Севастополя. В этом году состоится в 24-й по счёту конкурс.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info