Севастопольский концерт Бранимира – презентация альбома «Три сына»

16 марта в Севастополе в рок-клубе «Ветерок» состоится концерт одного из самых парадоксальных и самобытных рок-бардов современности – Бранимира.

На счету Бранимира несколько альбомов, гастроли по России и Ближнему Зарубежью (Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Германия, Таиланд), выступление на одной сцене с многими видными деятелями отечественной андеграундной культуры (Александр Чернецкий, Вадим Степанцов, «Рада и Терновник», «Церковь Детства», «Адаптация», «FPG», «Манагер и Родина», «Хроноп», «Выход», и др.), положительные отзывы коллег по цеху. Совместные композиции с Захаром Прилепиным, а так же такими группами как 25\17 и Аффинаж.

Исполнителя отличает мощная подача, сильная живая энергетика, хорошая брутальная поэзия и беспощадное отношение к придуманной людьми розовой реальности. Его концерты напоминают магические действа, мессы, тренинги по пересмотру взглядов на окружающий мир – неповторимая особая атмосфера. Зарисовки из жизни маргинальных элементов сменяются бодрыми казачьими песнями. А серьезные песни соседствует с легким непринужденным стенд-апом.

Концерт состоится по адресу: улица Гоголя, 19

Начало в 20:00

Вход 300 р.