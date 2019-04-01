Севастопольский «Театр им. Кукол» представляет репертуар на Апрель

1 апреля 2019     45
Севастопольский «Театр им. Кукол» представляет репертуар на Апрель

5 апреля в 18:00 спектакль «Оскар и Розовая дама»
Эрик-Эмманюэль Шмитт 
перевод И. Мягковой 

– 13 писем к Богу 
– 13 шагов от рождения до смерти 
– 13 откровений любви. 
– 13 невозможностей остаться прежним 

«…Для меня «Оскар и Розовая дама» – не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает огромной силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…». 
Из интервью худ. рук. «Театра им. 
Кукол», актера и режиссера спектакля 
«Оскар и Розовая дама» Макеева А. 

Остается добавить, автором произведения является один из самых ярких современных европейских писателей и драматургов – Эрик-Эмманюэль Шмитт. 
А само произведение переведено более чем на 30 языков мира. 
14+
Продолжительность спектакля – 2 ч. 20 мин 

 
7 апреля в 11:00 спектакль «Терем ОК» по мотивам русской народной сказки. Из цикла «Театр своими руками».
Эта известная детская сказка откроется совершенно с другой стороны. Вы удивитесь, узнав, что на самом деле не такая она уж и детская. В любом случае мы вместе посмеемся от души, постучим в барабаны и научимся делать кукол из самых обычных бытовых предметов.

 
13 апреля в 11:00 спектакль «Всё кувырком» из цикла «Сказки на подушках». 
Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, свое настроение, в каждом, используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет. 
3+

 
14 и 28 апреля в 11:00 спектакль «Слон Хортон ждёт птенца» из цикла «Сказки на подушках».

Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказки одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза. 
5+
После окончания спектакля каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев, увиденного спектакля. 

 
20 и 21 апреля в 11:00 спектакль «Солнышко и снежные человечки».
Мудрая, трогательная зимняя сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками.
3+

 
Стоимость билета 300 руб.
Касса 41-12-09
Культурно-информационный центр ул. П. Корчагина, 1


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