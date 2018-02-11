«Семейный ужин в половине второго» – премьера пьесы Виталия Павлова в театре им. Луначарского

11 февраля 2018     16
«Семейный ужин в половине второго» - премьера пьесы Виталия Павлова в театре им. Луначарского

15 февраля в театре им. Луначарского состоится премьера пьесы драматурга Виталия Павлова.

Новую, театральную жизнь литературному произведению дает режиссер Михаил Цитриняк. Лирическую, отчасти смешную, историю расскажут всеми любимые популярные актеры, в исполнении которых она зазвучит трогательно, тонко и глубоко, и заставит зрителя переживать целую гамму совершенно разных чувств.

Это пронзительная история любви между мужчиной и женщиной, полюбивших друг друга в юности, но не сумевших остаться вместе из-за интриг родных и собственной нерешительности.

«Людей всегда волнуют общие человеческие проблемы — любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, — говорит режиссер Михаил Цитриняк. — Эта пьеса меня тронула, а значит, тронет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство в естественное течение жизни других людей и о личной ответственности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие его дальнейшую судьбу. На этом спектакле зритель будет и плакать, и смеяться, как, впрочем, на всех моих других спектаклях!».

В главных ролях: Анатолий Васильев, Анна Большова, Ольга Остроумова, Егор Баринов, Андрей Раппопорт.

Начало в 19:00

Билеты 1000-3500 рублей.

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