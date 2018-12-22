«СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России»

22 декабря 2018     68
«СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России»

24 декабря в 11:00 в 369 аудитории главного учебного корпуса филиала МГУ в г. Севастополе (ул. Героев Севастополя, 7) состоится презентация первого научного сборника статей «СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России».

Участники встречи — авторы сборника, преподаватели кафедры журналистики и администрация филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Севастополе, представители медиаиндустрии региона.

Над созданием сборника несколько лет работали учёные факультета журналистики Московского университета, преподаватели и студенты кафедры журналистики филиала МГУ в г. Севастополе, редакторы и журналисты региональных СМИ.

 

 
Приветственные выступления:

Е. Л. Вартанова – декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
И. С. Кусов – директор филиала МГУ в г. Севастополе.
Г. Г. Щепилова – заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующая кафедрой журналистики филиала МГУ в г. Севастополе, соредактор сборника.
Ю. М. Ершов – заведующий кафедрой телерадиожурналистики Национального исследовательского Томского государственного университета, рецензент сборника.

 
Модератор:
Д. В. Жуков – руководитель образовательной программы направления подготовки «Журналистика» в филиале МГУ в г. Севастополе, соредактор сборника.

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