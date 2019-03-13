Спектакль «Преображение» от театра для души «НитьЯ» (+ Видео)

16 марта 2019     46
Спектакль «Преображение» от театра для души «НитьЯ» (+ Видео)

Театр счастливого настроения и глубокого смысла «НитьЯ» приглашает вас прожить изумительную праздничную комедию «Преображение, или ШвабраКадабра».

Этот спектакль – праздник, станет незабываемым весенним подарком для вас и ваших близких, ведь в этот вдохновенный вечер с вами будут восторженная радость, безудержный смех, сопереживания героям, трепетное вдохновение, слезы счастья и сюрприз под занавес.

Спектакль является победителем премии “На благо мира”.

Билеты можно приобрести в кассах ДОФ или он-лайн в группе VK

Время: 17 марта, воскресенье, 18:00.
Место: Севастополь, ул.Ленина, 9, ДОФ (дом офицеров флота).
Стоимость: от 400 руб до 1100 руб.

 
Фотограф Андрей Черных




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